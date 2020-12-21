關注組入稟成功 曉麗苑法團將重選 主席年初限聚為由拒開 今租九展開會被指損出席意欲

民政署：法團會議可豁免

民政事務總署回覆本報稱，若業主立案法團根據《建築物管理條例》舉行會議，可根據《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》獲豁免，前提是該會議並無供應飲食，並設有措施將聚集的參與者分散於不同範圍，每個範圍不多於20人。署方稱，就曉麗苑法團個案，得悉有業主要求召開業主大會後，已提醒管委會主席須按照《條例》行事。

曉麗苑業主立案法團2007年成立，主席一直由前區議員蘇麗珍擔任。不過，去年法團更換新管理公司「佳定」後，遭不少住戶批評屋苑管理出現問題。關注組成員Simon表示，新管理公司上場後屋苑多項喉管、水務設施出現問題，不少住戶向法團反映卻未獲積極處理，其中2月疫情爆發初期，屋苑曾爆鹹水喉，有住戶多日未有鹹水供應；而屋苑水泵閘掣亦曾故障，需動用後備閘掣，但卻遲遲未有維修，遊樂場設施更壞了逾半年未處理。

住戶對新管理公司「有怨言」

法團：喉管老化正常 有人炒作

蘇麗珍回覆稱，由於預計今次出席大會的業主人數眾多，法團經量度屋苑球場後，認為若要符合防疫條例要求，即每個範圍不多於20人及需搭建分隔屏障下，估計球場只能容納288人，未必能容納出席人數，遂選擇租用面積更大的九展展貿廳，稱法團非亂花金錢，租場及會議播映等費用分別為8萬及6萬多元。她又稱，屋苑落成至今已23年，部分喉管設施出現老化亦屬正常，認為有人是藉事件炒作，又稱不少住戶都希望屋苑能回復平靜。

關注組成員Simon就說，不少街坊都有怨言，認為管理公司不合格，又稱法團未有為屋苑設施全面維修保養的做法不理想，不滿法團透明度低、管理不善及未做好監管，希望轉變，「我們覺得唯一出路是重整法團，一齊做好監管角色」。

另一名關注組成員陳沿伸表示，3月已收集逾10%業主簽名，要求召開特別業主大會重選法團，但遭法團主席以疫情及限聚令為由，未有依例舉行，其後關注組主席入稟土審處，獲法庭命令法團需於本月27日或之前召開大會。

他說，法團本月12日張貼通告大會舉行日期，卻列明若無暇出席大會的業主，可授權代表出席及投票，但「需使用印有佳定物業管理有限公司印鑑之正本委任文書」，目的是確保授權書的有效性。陳沿伸質疑，有關做法有問題，擔心授權票最終由蘇麗珍核實及點算，「球員球證都係佢」。他又質疑，法團租用九展場地而非屋苑球場公共空間舉行大會，等於要求業主「跨區」參與會議，是減低居民出席大會意欲，亦亂花金錢。