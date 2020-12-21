半日兩宗運動猝死 醫生：多關隱性心疾

業餘跑手晨跑 昏迷不治

昨早9時許，60歲男子林熾參於大埔元洲仔里跑步，其間突然暈倒，陷入昏迷，途人見狀報警求助。救護員接報到場，將事主送往大埔那打素醫院搶救，終告不治。據了解，林與妻居於沙田，為業餘跑手，熱愛跑步及戶外活動，曾參與本港及海外跑步比賽，家中放有大量獎盃，林亦曾當特殊馬拉松的伴跑員。

另外，前晚約10時半，49歲廖姓男子偕妻到西貢行夜山，途至北潭涌鯽魚湖附近時，廖男陷入昏迷，妻子報警求助。政府飛行服務隊派出直升機到場，將廖男吊起送往東區尤德夫人那打素醫院搶救，至昨凌晨零時33分被證實死亡，死因有待驗屍確定。

天文台於前日起，一連兩日發出寒冷天氣警告，今日市區最低氣溫約12度，新界再低兩三度。急症室專科醫生彭繼茂指出，35歲以上的猝死病例多與隱性心臟疾病、心跳紊亂或腦中風有關，寒冷天氣非誘發主因。彭解釋，隱性心臟疾病為慢性病，當血塊阻塞了整條血管，便會引致猝死，「任何時候都可以發生」。彭指出，心臟疾病多有先兆，如市民曾感到胸口翳悶、心口疼痛，或曾暈倒，便應盡早求醫。彭又說，一般心電圖、量血壓、抽血較難測出隱性疾病，需由醫生安排特殊檢測。