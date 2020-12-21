控暴動再訊 林卓廷料護照「凍過水」

林卓廷稱，民主黨前主席胡志偉等人早前就「未經批准集結」罪名應訊時，已被沒收護照，故他認為自己今日亦「凍過水」，預計遲早會被沒收。他稱早前法官批准他領回護照，但他一直寄放在法庭，因預計背負多項控罪，法庭遲早會沒收護照，「免得拿來拿去」。

翻查資料，案件上次提堂時，裁判官豁免林卓廷因議員公務而需離港的情况，但需在離港前不少於72小時向警方提供證明。

稱官方《年報》記述7．21 與官員所指不同

林卓廷昨稱要公開官方對「7．21事件」的真實歷史紀錄，他引述官方出版的2019年《香港年報》，指出當中記述「7．21事件」為「一群人在元朗站襲擊示威者和乘客」，而非官員所指的「兩群人在元朗打架」。林卓廷認為，年報由多個部門查核、同意後才能出版，卻承認7．21事件是白衣人毆打市民，他明言日後上庭時，會以此為由，質疑警方如何回應年報說法。

他表示，過往亦曾預計警方會就7．21事件上門拘捕他，「因知道政權要改寫7．21歷史」，但他原以為會被控非法集結、公眾地方行為不檢等罪，對被控暴動感到詫異。