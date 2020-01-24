今年料棄150億膠餐具 屋苑試回收 兩月6萬件

回收1.3公噸 平均每戶24件餐具

綠惜地球與啟勝管理服務公司合辦的「屋苑即棄餐具回收試驗計劃」，於今年9月下旬起，在沙田新城市廣場三期及帝堡城兩個屋苑試行，包括在各座住宅大堂張貼回收宣傳海報，以及各大廈大堂門外擺放一個橙色蓋的回收桶，與回收廢紙、塑膠、金屬及玻璃樽的回收桶並列，計劃推行至今兩個多月，合共回收約1.3公噸即棄餐具，約九成是餐盒，其餘一成是餐具。該兩屋苑合共約有2500伙，以此推算，平均每伙回收約24件餐具。

環團促落實18區收膠計劃

綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝稱，試驗結果反映公眾對回收需求殷切，加上中央收膠措施配合，促請環境局盡快落實18區中央收膠計劃，為屋苑及社區回收建立配套。

送回收場分揀清洗 製塑膠原料

協辦今次計劃的回收商，亦是環保署中央收膠計劃的承辦商劉財記紙業，該公司總經理劉俊偉表示，兩個屋苑於11月的即棄餐具回收量，較10月上升約兩成，反映居民回收意識增加。他說，前線人員會即場為收集到的即棄餐具磅重，然後運到上水的回收場，再進行分揀、清洗、破碎及拉粒工序，製造成塑膠原材料。

綠惜地球今年8月進行「外賣即棄餐具調查」，成功訪問48間食肆，發現所有食肆在禁堂食令實施後，外賣數量較疫情前平均增加53.4%，最多高出3倍。若以2018年全港每年棄置約100億件即棄餐具推算，2020年疫情下的即棄餐具數量多達150億件。環保署資料顯示，2018年每日棄置在堆填區的即棄餐具為169公噸，佔整體廢塑膠棄置量的7.2%。