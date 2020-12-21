盼建設同鄉會 保存香港價值

疫情席捲全球下，外地對香港關注不似去年，張崑陽說，必須接受香港不可能永遠是世界的焦點。被問到海外港人功能，他認為必須從當地利益出發，為對方政府思考長遠對華政策。

晤學者盼改對華「錯誤認知」

張崑陽目前未加入海外港人組織。他說，作為一個共同體，長遠要歸納出獨特文化，守好教育、學術、文化界等範疇。他自言近月較多做智庫、學術界方面工作，盼「光復」外國學術界對香港的輕視、對中國的錯誤認知。他說不少外國學者縱研究中國，卻沉醉中國文化，認為中國文化博大精深、甚至稱可理解中國威權統治，近日他與學者對話，主力為他們「解惑」。

不少中國民運人士流亡後影響力下降，被問到會否憂慮步其後塵，張崑陽認為若要維持影響力，一來不可變質，二來亦要在當地有貢獻，「讓他（外國）知道港人會有貢獻，不止借你的地方說話、救香港，而是尊重、擁抱你此地」。他深感台灣、以色列離散群體影響力甚大，除具備強烈的故鄉認同外，亦同時貢獻他國，不止借居當地。

（反修例風暴）