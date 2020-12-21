流亡路掙扎多 張崑陽：不會輕易籲走

示威者代價大 「光復」難補償

要離開香港，張崑陽掙扎良久，當時壹傳媒創辦人黎智英等人因《港區國安法》被捕，友人力勸他離開，說國安法下國際線首當其衝；但在他看來，一旦離開，便難參與這城一切，「若你叫人上街，但你卻身在海外，這有點於理不合」。

他認為，民主運動難只靠海外，即使在外地協助流亡者，都是以回應、聲援為主，不似在港可設街站、辦遊行。

直至有一天，張崑陽看到家門外出現疑似國安警察，與周庭被捕之前類似，「當下覺得，可能再不走就來不及了」。為免牽連他人，他不願找人幫忙；走得匆忙，他甚至沒親眼看到父母反應。考慮到人身安全，他未透露身在何方，只說長遠盼赴美國升學。

離港時未淚流 赴他鄉始爆發

踏上飛機一刻，他曾以為會流淚，但當下沒有；飄泊漸久，情緒漸堆疊，「最大原因是，無人預備好流亡，除非到了流亡一日……當你去到陌生地方、打開陌生房間，未來一段時間要在這裏居住，未來人生要在陌生地方重新開始，就會感覺到：可能這就是流亡」。夜闌人靜他會想，那或是最後一次踏足香港機場，「下次回來時，是否仍有香港國際機場？」

流亡台灣的銅鑼灣書店長林榮基早前呼籲港人盡快離港，張崑陽認為，對流亡者而言這決定也不簡單，亦對人生影響重大，「不會輕易叫人離開」。

張崑陽因參與六四集會，被控未經批准集結，但稱離港與案件無關。被問到可會自覺流亡令其他被告更難申請保釋？他憶述離港後六四案提堂，律政司以他與羅冠聰離港為由，要求沒收同案者護照，裁判官當下並未首肯，他卻覺內疚，憂慮害了他人。

在外受訪出席論壇 自我救贖

難受時刻也包括黃之鋒等人入獄，「道德掙扎是日復日、月復月、年復年，那是循環，可能夜闌人靜會不開心、會想念、會大哭一場，會內疚，看到這些新聞，內疚卻又幫不上忙，只能說自己要努力」。張崑陽記得之鋒入獄當日，他接受6個外媒訪問；他說受訪、出席論壇講香港情况，是為自己充權、尋找救贖方法。

他最近讀台灣戒嚴時流亡的彭明敏的回憶錄，彭1970年代流亡，90年代台灣民主化後才返台，見不到其間離世的母親最後一面。張崑陽感觸尤深，「再回港時，大家可能已不同了，那是無形的恐懼……30年後，有人或可以回港，但已見不到父母、看不到曾經最好的朋友，最熟悉的街道……你不知道30年後會變成怎樣」。他說流亡總是孤獨，「要習慣孤獨，如無法（承受）孤獨，可能很難流亡」。

明報記者 邱榕瀅

（反修例風暴）