棄教席變社工 許麗明：更能助青年 稱跳出制度更易伴成長 赴衝突現場非「踩過界」

明報記者 袁永霖

10多年前的許麗明，是一名對教育滿腔熱忱的教師。她那時在一所小學任教，看到一對兄弟要乘校車到泳池學游泳，當哥哥上車後，弟弟卻哭着不肯上車。她當時沒有想太多，立刻陪着弟弟一同上車安慰他，當看到兄弟愉快游泳後，她打算返回學校工作，才發現自己身無分文，連忙問人借錢乘車。回到學校後，其他教師都覺得她「做多了」，不應不顧一切處理學生的問題。

當教師送學生游泳 被指「做多了」

許麗明在校內看到最多的，是當學生成長遇上情緒、家庭等困難時，教師卻因學校制度愛莫能助，「有好多事情你不可以脫離個制度，去幫一個家庭或者一個人」。正因教師的身分未必可適時協助學生，她萌生轉任社工的念頭，「社工可以在學校陪伴一班年輕人去成長，而且會少了制度上的框框」。她終在2010年修畢社工碩士，成為註冊社工。

早料或被捕 冒險盼維護人權

去年9月29日，她在金鐘道的行車道上，籲警方「唔好打啲小朋友」時，被指推跌一名警員而被捕。對於案情，許麗明不願多談，擔心會影響律政司考慮是否上訴；但問及感受時，她除希望更多人關注其他同日被捕的人外，也說了不下數次「攰」，「而嗰種攰不止是得我一個攰」，因很多人為這場運動默默付出，「那種感覺是很難受的！」

她透露，一名精神科醫生為她寫了品格證明，而醫生在小學一年級時正是她的學生。

憂國安法易踩界 續力助社運者

許麗明早已明白，在示威現場支援有被捕風險，笑說「出得來行，預了要還」，但強調社工到場提供協助並非「踩過界」，只希望履行社工責任，即維護人權及促進社會公義，令香港成為「公民社會」，各人可在擁有合理權益下「發芽」。

展望未來社工的工作，許麗明認為，《港區國安法》造成寒蟬效應，因不少社工工作時，若稍有觸及看似與反修例相關的事，如出版宣傳刊物時以便利貼作封面，便會遭投訴，「你就好容易會想，這個會不會被人投訴呢……真是好像失去了免於恐懼的自由」。儘管如此，她說會繼續協助在社運下有需要的人及需面對審訊的同工，只望自己及他人「無論在什麼崗位都好，可以堅守信念，為了香港好而去努力」。

（反修例風暴）