籲學生不應只放眼大灣區 「不論何地有力就去試」

讚港生聰明 可補溝通能力之短

錢大康說，學生畢業後到40歲期間，會不停轉換職業，更可能不留港發展，若只教學生於香港或大灣區發展，不是很恰當。他形容香港年輕人雖較內斂，語文能力及溝通技巧或遜於新加坡、歐美等地，但聰明及有彈性，絕對可以補短。他又說，學生需要面向國際，故近年亦推動浸大更國際化，稱目前有約五六成本科生可於4年大學生活內有至少一次離港的經驗，包括交流、實習或義工服務，希望未來可擴展至所有學生。

海外生增數倍 加聘國際學者

2016年審計報告曾批評本港大學國際化不平衡，浸大海外生比例一度不足1%，近年漸提升，錢大康希望兩三年內海外生由現時4%至5%增加至10%。

除學生面向國際，還包括教職員。錢大康於任內推出10年的策略發展計劃，包括「Talent 100」，全球招聘100名助理教授至教授職級的人才。他說，浸大已完成招聘100名教授，當中逾半是「非中國人面孔」的教授，而校方目前已將招募計劃擴展至136人，「聘請一名教授不是考慮一年費用，如果他做10年，就是10年的費用」，經周全計算後得出36這個「零丁」的數字。

疫情社會事件夾擊 捐款不減反增

有關計劃的費用由校方調撥資金及籌募經費所得，錢大康一度以為疫情及社會事件會影響浸大的籌募經費，「（有人）講到不再聘請香港年輕人，都是一個emotional statement（意氣話）」。他曾以為，捐款人會逐一致電稱要抽起款項、獎學金、實習機會，「我哋一個都無，一蚊都無流失，除此之外仲多咗錢」。