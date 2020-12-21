將卸任浸大校長 續盼設「真相委員會」 錢大康：國安法暫換平靜 不對話會再爆

明報記者 蕭愷情

反修例事件，大學置於風眼。錢大康說，作為大學管理層已「做了我需要做的事」，憶述去年社會事件高峰，「夜晚WhatsApp群組就叮叮叮響不停」，校方須確保家長被通知，有律師支援學生，並與警方道明「這是我們的學生，We wish that they are being treated fairly and equally（希望他們獲公平公正對待）」。

未譴責警暴 稱為保與警對話幫學生

錢大康表示「做到一定做晒」，而當時的學生曾多番要求錢公開譴責警暴，他從未應允。他說，他不在現場，警方犯法與否需交由法庭定斷，「譴責只是一個show來，我為什麼要做一個show？」而其公開譴責時，亦會失去能力幫助學生，「如果我譴責警察，我怎可以還與警察有dialogue（對話）？」他續說，大學師生及校友各有立場，而他一發言即代表全大學，因而必須「stay neutral and stay factual（保持中立及基於事實）」，「你就算罵我3小時，我做到的事就做，做不到不會做」。

大學只可勸學生 緩和緊張為先

除了學生的訴求，政府及社會亦多番就年輕人參與社會事件向大學問責，他嘆謂，「大學只是社會的縮影……無理由社會上有事，大學可以好平安好祥和」。他說，目前的撕裂涉政治、經濟、民生問題，「是社會的問題，不是大學內的問題」，大學只可勸導學生，容讓學生發表言論，但不可主張暴力，並一直與學生對話以「defuse tension（緩和緊張氣氛）」，「各間大學都好努力，好希望幫到社會平息這件事」。

促政府牽頭對話尋成因 不需指摘

錢大康去年公開呼籲成立「真相委員會」及對話平台，他說至今仍貫徹當日想法。他說，目前整個社會都撕裂了，「藍黃不傾偈、政府市民不傾偈」，認為無論政治取向如何，必須有對話，「不需point finger（指摘），不需話林鄭你錯、政府你錯」，事情發生每一個人都有責任，而對話是要探究問題成因，包括社會、政制不公，抑或貧富懸殊等。

續發展需捍學術自由 「中國好需要」

錢大康曾任科大、港大首席副校長，見證大專界發展，他稱香港人少地少，卻有8間各有特色的大學是miracle（奇蹟），但若要繼續發展，必須推動國際化，並捍衛院校自主及學術自由。他稱，如大學可保存以上特質，「8間大學可以更上一層樓，而這些東西中國好需要，大灣區亦十分需要」。

他解釋，推動大學國際化，不是要「扮外國人」，而是學術、教學及研究上需多樣化及有衝擊，「但當你有衝擊，無自由又唔得」，故大學必須保存其院校自主及學術自由，包括有收生、招聘、升遷、研究及教學自由。

他明白現時政治變幻下，社會對院校自主及學術自由抱有疑問，但重申院校自主及學術自由至今intact（未損），雖不敢預測未來變化，但盼「全香港、政府、社會都希望保存」。

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