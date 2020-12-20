偽鈔買二手車犯案 匪幫兩劫非法油站

警方上周四及周五（17及18日）突擊搜查九龍及新界14個處所，拘捕4男1女（28至42歲），分別報稱健身教練、的士司機、工廠工人及無業等，全部為朋友關係，女疑犯持雙程證，是其中一名疑犯的女友。警方稱考慮向法庭申請加刑。

5男女落網 檢同序號劣質偽鈔

邊界警區刑事總督察何曜冲稱，上月3日凌晨，4名戴口罩匪徒乘坐兩輛電單車到落馬洲米埔隴村，持牛肉刀及懷疑電槍打劫一個非法油站，職員不敢反抗，交出公司所有現金及個人財物，總值41萬元。至上周一（14日），4名戴面罩匪徒持開山刀、斧頭、棒球棍及懷疑電槍，乘坐私家車打劫位於古洞路的非法油站，劫去13萬元財物。

警方經調查懷疑兩案與本月10日深水埗一宗行使偽鈔案有關，事主在網上二手車平台賣車，買家聲稱可用現金交易，事主交易後始發現所有現金為千元面額偽鈔。行動中警方起回一輛用偽鈔購買、及後用作打劫的私家車、一輛涉案電單車及兩套假車牌。警方相信已瓦解該搶劫集團。何說，兩個遇劫油站屬同一東主，油站首次遇劫後搬往古洞路後再次遇劫，相信劫匪針對現金交收金額較高的非法油站，正調查油站是否有黑幫操縱。

商業罪案調查科高級督察鄧國軒稱，上述二手車交易時間為晚上，現場光線不足，事主交易前無清楚檢查鈔票真偽。檢獲的偽鈔質素低劣，無防偽特徵，序號一樣，相信由同一張偽鈔複印出來。