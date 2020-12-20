涉劫網紅蘇淼淼賊黨 曾租同層豪宅「踩線」

3男被告還押 涉接贓女被告保釋

地盤工人陳少達、無業梁旭賢、地產代理黎景安同為39歲，被控今年11月24日在深水埗「一號．西九龍」一個單位搶劫蘇美欣及其外傭Baisto Benigna Neseo。兩項搶劫罪分別涉款1180.6萬及1萬元。首被告妻子、家庭主婦李洋（31歲）被控今年12月17日在慈雲山慈康邨一單位保留贓物，即總值21,500元的3個手袋。

據悉案發當日，首及次被告與一名在逃男子按門鐘，在蘇淼淼的外傭開門後衝入單位。劫匪持生果刀，將蘇、外傭及蘇的6個月大兒子綁起，再將屋內財物放進一個紅色行李箱逃去。

據了解，首被告事前疑在「一號．西九龍」租用另一單位監視蘇淼淼行蹤，警方在該單位找到爆竊用品及望遠鏡，亦有職員證實曾與首被告商討出租事宜。警方翻看閉路電視片段，發現首及次被告曾到蘇所住樓層「踩線」觀察。

至於第三被告涉租用屯門一個迷你倉擺放贓物，最終13個手袋被起回。警方另在首被告寓所找到3個手袋，亦在荃錦公路找回涉案行李箱。

【案件編號：WKCC4436/20】