民署稱1700萬個已分發地區 半數區會未獲分政府口罩

「聯絡會議」昨表示，民政總署從未公布提供口罩準則，近日有區議會獲分數量有限的口罩，但無根據區議會行政區人口或選區數目分發的客觀準則。

議員：部分經房署派不經區會

本報向18個區議會正副主席查詢有否取得上述物流署口罩，中西區稱有78萬個、元朗50萬、大埔30萬、屯門16萬、東區13.6萬、油尖旺10萬、西貢7.7萬、灣仔6.5萬、九龍城2.5萬。黃大仙、葵青、南區、觀塘、深水埗、北區、荃灣、沙田和離島區稱未獲分發。

黃大仙區會副主席黃逸旭稱，該區民政專員稱無收到物流署口罩派發安排，而總署做法不透明，質疑「左手交右手到建制派團體手上」。同區區會主席許錦成稱，署方有將物流署口罩透過房署向疫情嚴重的屋邨派發，但無透過區議員，他對各區做法不一感奇怪。

議員：上周才收 建制早已「入信箱」

元朗區議會主席黃偉賢稱，物流署口罩10月初已送到民政處，民政專員稱該月中可派，最後上周才收到，而建制派早已收到口罩「入晒信箱」，質疑「政府事事政治化」。

另外，署方早前在聲明不點名提到一個團體向5個區議會申請抗疫項目撥款，獲一些區議會通過，而團體負責人是區議員助理。民政事務總署回應本報查詢時稱所指團體是「港語學」。

《文匯報》早前報道港語學召集人陳樂行先後為灣仔區議會主席楊雪盈、深水埗區議員劉家衡和李文浩的助理。

楊雪盈昨反駁，陳已離職數年，該區有就文娛活動批出9.6萬元予港語學，但她已按會議常規申報和避席。葵青區副主席張文龍稱有收到港語學申請撥款申請，未有批出。深水埗區會主席楊彧稱，該區有批出撥款予港語學，強調有按程序，據他了解陳樂行不是深水埗區議員的助理。