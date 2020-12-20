稱路邊樹管理長年欠佳 環團建資料庫供監察

樹槽窄 大樹續迫爆

蘇國賢估計，不計公園及距離行人路較遠的樹木，深水埗區內路旁樹木有千多棵，而樹木辦登記冊內，深水埗區只有5棵樹被列為需要持續監察。他說，單是碧海藍天旁邊的興華街，行人路近10米闊，已預留大量空間種樹，但在落實時仍有樹槽空間嚴重不足問題，而更大問題是選擇樹種時無考慮到大葉榕會生長出巨大板根，結果樹木只生長了10多年已幾乎迫爆地磚，路面凹凸不平。

蘇國賢指出，政府部門每年風季及雨季前，都會為其負責範圍內高人流及車流地點的路旁樹木做風險評估，目的是找出狀態較差的樹木，但他認為並不足夠，路邊樹木普遍有各種潛在問題，若可及早補救，如為生長空間不足的大樹「拆牆鬆綁」，擴大樹槽，長遠可繼續生長，遇到惡劣天氣不會輕易倒塌，變相省回一筆公帑。

長春社獲深水埗區議會撥款約10萬元，本月起舉辦多場工作坊，為數十名市民提供培訓，以調查區內所有路旁樹木，建立龐大數據庫，以加強長遠的樹木保育和管理。蘇國賢說，參與計劃者需為每棵路旁樹木記錄健康和結構等基本資料，例如高度、樹冠闊度及濃密程度、胸徑及樹腳直徑；環境因素如生長空間是否足夠；管理問題如樹枝修剪是否適當、選種品種是否恰當等。

方便市民匯報問題

發展局將為萬棵樹加二維碼

發展局回覆本報查詢時表示，為促進全民監察社區樹木，政府2010年建立《樹木登記冊》，旨在向公眾提供需要定期監測的樹木的資料；對於登記冊內樹木數量不多，發言人解釋，樹木管理部門會盡快處理危險及難以挽救的樹木，包括修剪樹冠、移除枯枝等，減低倒塌風險，當緩減措施完成後，有關紀錄會刪除，故冊內「需要持續監察樹木」數量不多。此外，發展局正展開二維條碼樹木標籤計劃，旨在通過使用二維條碼，便利市民匯報問題樹木，亦可向公眾顯示更多樹木知識。首階段工作會為約1萬棵在路旁及公共屋邨範圍內的樹木安裝載有二維條碼的標籤，安裝工作預計2021年年中完成。

明報記者 馬耀森