「殺無赦」論投訴不成立 何君堯保英律師資格

【明報專訊】擁有英國律師資格的建制派立法會議員何君堯2017年在一個集會上發表「殺無赦」言論，英國律師管理局（SRA）接到投訴，日前英國事務律師紀律審裁處（SDT）由12月14至18日召開5日聆訊處理，何君堯透過視像答辯，SDT在香港周五晚裁定有關投訴不成立。何君堯前晚在facebook形容自己「大獲全勝」，昨再稱「為了國家安全及統一，何君堯一直站在反港獨的前線」，有關投訴目的是粗暴褫奪他的英國律師資格。
SDT的詳細判決書會在約7周後公布。《立場新聞》昨日引述，在12月17日的聆訊中，已移民加拿大的基督教學者梁燕城以代表答辯人的「證人」身分作供。他向委員解釋，「殺無赦」在廣東話語意中並不是字面上（literally）去殺人的意思，這詞彙今天可解作運用法律手段懲罰某人。
委員問到從何得出該結論，梁稱與「身邊的普通香港人交流」相關詞彙的意思，但未能提供與這些對象的對話紀錄等資料，僅稱只是用作參考，結論是以個人觀點出發。梁又稱自己沒有出席涉事集會，只看過集會錄像。
根據SRA向SDT提交的起訴書，指何君堯在當日集會上的發言「具有意味殺害政治對手的含義」；能夠被視為煽動對對手的暴力行為；和/或能夠構成犯罪；之後再在facebook發文重提有關字眼。