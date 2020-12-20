「殺無赦」論投訴不成立 何君堯保英律師資格

SDT的詳細判決書會在約7周後公布。《立場新聞》昨日引述，在12月17日的聆訊中，已移民加拿大的基督教學者梁燕城以代表答辯人的「證人」身分作供。他向委員解釋，「殺無赦」在廣東話語意中並不是字面上（literally）去殺人的意思，這詞彙今天可解作運用法律手段懲罰某人。

委員問到從何得出該結論，梁稱與「身邊的普通香港人交流」相關詞彙的意思，但未能提供與這些對象的對話紀錄等資料，僅稱只是用作參考，結論是以個人觀點出發。梁又稱自己沒有出席涉事集會，只看過集會錄像。

根據SRA向SDT提交的起訴書，指何君堯在當日集會上的發言「具有意味殺害政治對手的含義」；能夠被視為煽動對對手的暴力行為；和/或能夠構成犯罪；之後再在facebook發文重提有關字眼。