涉汽油彈焚警貨車 3青年還押

3名被告為售貨員徐君浩（23歲）、無業的馬富善（22歲）及16歲羅姓中四學生。3人被控於今年12月1日在深水埗警察體育遊樂會停車場，用火損壞屬於香港警務處的警察貨車。

據悉，控方指稱有鄰近市民目睹有人投擲汽油彈的過程。警方翻看閉路電視片段發現，3名被告先後離開住所，懷疑到旺角通菜街一幢大廈會合，並在天台製作汽油彈，之後到警察體育遊樂會外的後巷丟汽油彈，事後乘的士逃到馬鞍山更換衣物，又在便利店買飲品。

據了解，一名的士司機報稱曾接載被告離開現場，警方將安排他及另外兩名證人做認人手續。警方事後到被告家中搜屋，檢獲部分人當日所穿衣物。另有被告在警誡下招認犯案，及後帶警員到現場重組案情。

控方反對所有被告保釋，主任裁判官羅德泉聽畢控辯雙方陳辭，下令3人還押看管。據悉，16歲的第三被告另涉一宗今年5月在旺角投擲汽油彈的案件，涉在警方保釋下再犯。

【案件編號：WKCC4442/20】