病友進食無選擇權 嘉敏：成功爭取亦唏噓

「吃得好是天方夜譚」

在未獲得軟餐服務之前，嘉敏常只吃加熱水的即食營養糊餐，款式只有雞肉及牛肉兩款。由於她及其他病人都認為雞肉味有一股難以接受的怪味，故她只會買牛肉味，但她其實對牛肉有些微敏感，所以每次都不能吃完一份。

訪問當日，她即席冲泡營養糊，把熱水倒進粉狀物，馬上散發出濃濃的味精調味粉氣味，記者嘗試吃一口，味道有如很假的肉味薯蓉，不難入口，但多吃幾口會膩，嘉敏吃了幾口便放下了湯匙。嘉敏也示範「炮製」飲用水，暖水加上兩湯匙凝固粉，用湯匙拌兩拌，水分變成半凝固，像「鼻涕」的狀態，若從未嘗試過這個質感，會感覺難以接受。嘉敏看到記者面有難色，笑說自己已習慣。然而，汽水有氣不能加固，奶也因化學緣故無法加固，因此她幾乎只能喝水。

嘉敏曾聽說有病友自備攪拌器到餐廳，點餐後請求餐廳借插頭給用攪拌機，但餐廳「都唔肯畀用舖頭啲電」，對於他們病友而言，要吃一啖「安樂茶飯」絕不是易事，要吃得好更是天方夜譚。

「為了日後的身體去爭取」

嘉敏苦苦爭取膳食選擇一年，她認為這個是「必須性的需要」，「我要堅持、要爭取，不是我到很差很差的時候，我才慢慢爭取。今日去做的，是為了日後自己（狀態）差，再不用帶着辛苦的身體去爭取」。

11月中她終於接過從機構送上的軟飯餐，雖然口味依然只有雞魚豬3款，攪爛的菜又「出晒水」，「至少有得食先，同樣嘅就係，佢畀咩就係咩囉，你冇得選擇係要啲乜嘢，所以同樣都係冇選擇權」。爭取到應該要有的之後，要爭取質量，路途還遙遠。