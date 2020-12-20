穿西裝駕的士顯尊重 留長髮為捐髮

蔡志強認為，從事服務行業的人本應穿著整齊，「外國亦有的士司機會著西裝」。對於大眾習慣的士司機「爛撻撻」形象，他認為不代表是喜歡，相反穿西裝可給自己職業和客人一份尊重。

至於剪短頭髮，原來只是兩周前的事，「每兩三年我會剪一次」。約10年前，蔡志強留着長髮，髮型師見他的頭髮「又長又多」，建議他捐出長髮給癌症慈善團體，再織成假髮給癌症病人，他二話不說就答應，並維持至今，「反正我份工，長短頭髮都無所謂」。他說本地機構已停收頭髮，只能交給髮型師代為轉交外地機構。

車租變入股 助同業做車主

蔡志強當選區議員前不止是的士司機，還是一間小車行的老闆，但車行的運作模式有別於傳統車行。一如不少香港人，的士司機都有「上車夢」，希望擁有一架的士做車主，但和置業問題一樣——無首期。於是蔡志強在數年前成立公司，同業向公司交的「車租」等同入股公司兼供的士，逐步「上車」。