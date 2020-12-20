指官僚針對民主派 入區會年多愈感無力

傘運時期仍信聚沙成塔

2014年「雨傘運動」時，蔡志強是全職的士司機，市民佔領金鐘一帶主要道路，幾乎切斷港島東西連接，他說當時奉旨「兜路」，乘客都會諒解，那段時間，他的生意反而多了三成。過往每年六四集會、七一遊行，他幾乎都會出席，雨傘運動期間若不開工，他都會到金鐘坐一坐，「有人幫香港人出來爭取，自己都要出一分力」，而且當時的他仍相信聚沙成塔的能力。

不過，曾經帶着希望的蔡志強，經歷了一年多區議員生涯後，換來了很多失望。

截至上月底，民政專員在18區區議會會議中拉隊離場至少46次，蔡志強當然經歷過，他更認為區議會已失效，「自己作為區議員，做不到最想做的事，就是向政府反映意見，因為聆聽一方（政府官員）會離開」。他強調自己想為街坊服務，多次向相關政府部門反映區內濕貨檔阻街、違例泊車等問題，但對方只搬出發告票的數字，「檢控很多次，環境都這麼差，（街坊）理得你檢控多少次，要的是環境變好，而這是政府部門的責任」。

街坊找部門處理 「分分鐘仲快」

去年區議會選舉受反修例運動影響，不少市民關注區議員自動當選的問題，蔡志強與不少現任民主派區議員一樣，當時希望阻止區內建制派區議員自動當選連任，於是以素人身分參選。

蔡志強承認當選前後感到很大落差，認為政府的官僚制度及針對民主派議員的取態，都令區內街坊的問題難以解決，「有時很尷尬，街坊打電話給政府部門處理某些問題，分分鐘快過我們處理」。