陳肇始憂聖誕人流多 或增措施

張建宗：市民應忍痛不見面一段時間

本港昨增109宗確診，是自12月10日後再次單日確診破百，之前8日沒突破三位數，但確診數字仍維持高雙位數。過去一周（12月13至19日）共有632宗確診，較之前一周的644宗輕微回落。

陳：市面少了人流 但未到7月最低水平

政府自12月10日起推晚市禁堂食及關閉健身中心等社交距離措施，有效期至12月23日。陳肇始昨在商台《政經星期六》被問會否延長措施時說，以交通流量數據看，近日市面少了人流，但未減至7月最低水平，而社交距離措施已到7月最嚴厲時的水平，若無法減低人流，要考慮是否延長措施或增加更多措施。

陳肇始說，雖然有專家認為現時疫情已見頂，但仍有雙位數源頭不明個案，要確保沒有大型爆發，否則確診數字難以回落，呼籲市民在聖誕節及新年要忍耐，「如果人流多、多聚會，尤其是跨家庭的聚會，傳播風險一定有、一定高，過往好多確診個案都是聚集（感染）」。

張建宗在同一商台節目稱，抗疫需市民共同努力，「你看周末仲有很多人去元朗大棠看紅花，除口罩影相」。他稱早前已加重違反限聚令及口罩令的定額罰款至5000元，至上周四已發出118張告票，另有7間食肆因不展示「安心出行」而被檢控，但強調不可單靠檢控阻嚇，需市民自律，「大家忍痛，不見面一段時間」。

（疫情第四波）