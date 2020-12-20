康體業界批政府補助「小圈子」 僅1/4教練受惠 促放寬申請條件

受惠者現只限奧委體總註冊教練

該會會長李粵閩表示，599F章下，體育處所被迫關閉逾百日，業界最少停工3個月，部分停工近一年，從業員難以生存。他估計，康體業界有約4萬名教練，惟過去數輪防疫抗疫基金只得約1萬人獲資助，因政府只認可奧委會下體育總會下註冊的教練，惟大部分教練並非於旗下註冊。新興運動教練籌委會副召集人雲大德更質疑，政府只接受奧委會下體育總會註冊教練，只重視主流運動發展。

總會促政府改善一筆過資助金申請資格，建議同時接受由本地或國際認可機構發出的教練證書、導師服務協議書、出糧紀錄等，相信足以證明其教練工作。

該會又要求當疫情稍為緩和，政府應考慮放寬開放體育及健身場所，稱業界已於早前簽署「健身行業防疫約章」，加強場所環境和設施消毒清潔、管控人流；又稱業界願意配合使用「安心出行」應用程式，以及自願做病毒檢測。

康文署：現申請門檻較穩妥客觀

康文署發言人表示聆聽到業界意見，但暫申請資格沒大變化；本港體育團體及教練沒統一註冊或發牌制度，政府認為以奧委會轄下體育總會或康文署轄下「體育資助計劃」的體育機構註冊教練名冊作為申請門檻，較為穩妥及客觀。

對於市民不滿基金只有僱主受惠，未幫到自僱者，政務司長張建宗昨於港台《星期六問責》表示，幫助自僱者有一定困難，因難以核實其工作，「始終公帑的運用要有標準」。他又稱現政府儲備只有8000億元，估計本財政年度赤字逾3000億元創新高，要謹慎理財，但政府勒令商舖關閉，令其在聖誕、元旦旺季不能做生意，故破格推出新一輪防疫抗疫基金，周一立法會財委會將審議撥款申請，目標下月發放。

明報記者

（疫情第四波）