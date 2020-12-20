均益大廈3戶8人中招 集水兜雜草恐阻去水

一成半為劏房 料有人擅改喉管

法團：偶有異味吹入屋

均益大廈第二期法團秘書高文軒表示，大廈使用舊樓多採用的開放式的水斗型集水兜，容易滋生雜草，或會影響水渠去水功能。此外，部分住戶曾自行將單位的浴缸改成企缸，過程中或會改動喉管位置，部分日子如吹西南風時，向海的單位會有異味吹入屋。

據了解，該廈3戶確診中有一個6人家庭，當中祖父母、父母、7歲孫兒及初生孫女確診，有街坊指該家庭有成員常與其他人打麻將，或成傳播途徑。

商場舖位改建 一民建聯租用

張國鈞：座數不同無關確診

另外，高文軒指商場有舖位由一個廁所改建成至少有三個廁所，並且「一劏四」，其中一個舖位由民建聯租用，作為該黨的西營盤辦事處及立法會議員李慧琼、張國鈞的議辦。另有商舖將食水渠改裝為污水渠，及有舖位擅自加裝去水渠，造成淤塞及招致鼠患，現場所見該渠口有粥水、米、豆等廚餘流出。

張國鈞回應稱，大廈的水斗型集水兜的確有潛在風險，惟現屆法團接手後一直耽誤大廈大維修，未有跟進換喉管，加上確診集中在D座樓上單位，民建聯辦事處位於地下近A、B座，認為和確診完全無關。他說，已就均益2期確診要求食衛局長陳肇始派專家跟進，並引述陳回應稱個案暫與大廈設計無關，但會安排派樽。

此外，關注基層住屋聯席於本月11至17日以網上問卷訪問171個劏房住戶，逾六成受訪者指地下污水渠發出臭味，反映其單位的污水渠缺隔氣設備或污水渠滲漏。聯席稱劏房之間「多渠互通」，且沒安裝隔氣裝置，憂有播毒風險。聯席建議政府可以從防疫抗疫基金增撥資源協助劏房戶的防疫，例如為大廈提供殺菌防疫塗層、搓手液等。