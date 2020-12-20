警通緝伊院逃走病人李運強 醫局指屢不合作

1.6米高黑短髮

離院時穿病人服深藍外套

警方昨午2時在facebook表示，正通緝上述病人李運強，他身高約1.6米，中等身材及蓄黑色短髮，離院時身穿病人服、深藍色外套及運動鞋，佩戴外科口罩。警方稱，據《預防及控制疾病規例》，如任何在醫院或相類場所內被隔離的人逃走，可罰5000元及監禁兩個月。

醫管局總行政經理庾慧玲昨呼籲所有確診者與醫護合作，不應擅自離院，以保障自己和公眾健康。她說，該離院病人沒有病徵，其病毒數值（CT Value）為逾20，即不高也不低，神志清醒，離開時有戴口罩。

醫生：一般只考慮約束精神紊亂者

被問為何他能衝破多重關卡逃離，庾稱，他所住的病房是標準負壓隔離設施，病房和隔離病室都有設置自動雙門連鎖裝置，醫院有定時監察病人，亦有不設錄影功能的中央監視裝置，「但有時候病人動作太快，衝出去有機會未必搵得番」。她說該病人曾在常規檢查或監察時不合作，經多次勸喻才配合，離院前一日曾離開病室，而早前院方對他的風險評估是不用穿約束衣。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，通常只評估有精神紊亂等病人，以決定是否約束他們，目的是避免病人受傷，但逃跑的確診者清醒，不應考慮約束。她說間中也有確診者不願留醫，甚至嘗試離開，醫護只能勸喻，或叫保安，若病人仍不合作，有可能違反隔離令，需要警方處理。