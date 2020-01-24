500人等檢疫 多部門24小時清龍 目標兩日內送檢 陳肇始籲衛署做不到「要出聲」

李偲嫣離世第四日 夫始獲檢疫

衛生署昨表示，至昨午的24小時，署方與多個部門完成「特別行動」，安排逾480名密切接觸者入檢疫中心。衛生防護中心傳染病處主任張竹君形容，該特別行動已「清咗條龍」。

張建宗：早前數大廈撤離 分薄人手

政務司長張建宗昨在商台《政經星期六》表示，對有人在等檢疫期間離世感到難過，會反思不足，又說早前要撤離數幢大廈居民，分薄了人手。他說，原有500餘人等檢疫，前日已安排九成人入檢疫中心，昨晨再安排40多人，餘下20多人因需託人照顧貓、狗、植物而未入檢疫中心。他說已定目標，要在發檢疫令24小時內聯絡及安排密切接觸者檢疫，最遲是第二天安排；日後若有大型撤離，將由醫管局復康巴士、醫療輔助隊、救護車、消防局、聖約翰救傷隊整體處理。

張又稱，現有4300個檢疫單位，本周起竹篙灣增850個單，一間檢疫酒店有700個單位本月底可用，屆時全港有6000個檢疫單位。

陳肇始在同一節目稱，現安排密切接觸者檢疫有數個樽頸位，包括要聯絡密切接觸者，及找車隊，以往衛生署盡量自行完成，但近日有多幢大廈要撤離，人手有壓力，已要求衛生署長檢視前線工作，若未達一日內檢疫的目標要「出聲」，政府可找其他部門協助，日前已找消防處安排車隊，亦會找警方尋找未能聯絡的檢疫者。

呼吸系統專科醫生梁子超說，當局既然可一日內將所有積壓的個案送入檢疫中心，證明過往安排有問題，「用其他車、動用其他部門，原來乜都可以做到，但你初時不協調去盡快處理……幾百人係唔係好多？一定唔係」。他促當局設機制，避免再遲檢疫，減少一家幾口「全中（感染）」風險。

叫衛署交代 議員促食衛局勿卸責

經民聯立法會議員梁美芬表示，本港此前已經歷三波疫情，且已有專家預測冬季會爆發第四波，對政府稱人手不足及預計不到有爆發感到失望。她又說，衛生署在事件中有很大責任，應出來交代為何送檢疫會有拖延，而食衛局亦不應推卸責任給衛生署，因食衛局應知道衛生署的人手問題。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為，食衛局有責任協調，「為何食衛局現在才問（衛生署的困難）？」他又說，本港已抗疫近一年，衛生署應一早建立與其他部門的協調、配合，「現在仍做不到（協調）講唔通」。