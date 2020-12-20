確診反彈破百 42源頭不明第四波新高 港九新界5廈要派樽 柴灣景翠苑強檢

本港昨增109宗確診，包括7宗輸入和102宗本地個案，另有70多宗初步確診。至於42宗源頭不明個案廣涉各層面，包括主婦、退休者、上班族、食肆員工、學生等。

料延續現限聚措施

許樹昌：疫情不跌或要限商店營業時間

本港現有病毒即時繁殖率為0.8，中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，即10個確診者仍可傳染8人，使疫情下降趨勢緩慢，觀察到社區人流無明顯減少，難截斷傳播鏈，市民要配合留家抗疫，本周聖誕節「千祈唔好搞咩聚會，自己喺屋企唞吓好過」。他估計港府本周公布延續現有社交距離措施機會高，若疫情不跌反升，當「最後關頭」甚至要考慮限制商店營業時間以減人流。

呼吸系統專科醫生梁子超說，商界無積極響應在家工作，市民亦無停止聚會、郊遊，「個個都覺做自己做的事重要，個個都無停活動」，留意到市面人流無法大幅壓縮。梁續稱，本港疫情持續在高水平橫行長時間，亦未見「到頂」，情况不理想，源頭不明個案不減反微升，亦會持續在屋苑、聚會中衍生更多個案，只會持續消耗本港抗疫、經濟能力及令市民更感抗疫疲勞。

梁子超認為，再收緊社交距離措施的空間不大，要在口罩令和限聚令上亦要加強執法，促港府再與商界討論如何落實在家工作，當源頭不明個案能持續每周減兩三成，才能控制到疫情。

見市面人流難大幅壓縮

醫生促政府商界再研居家工作

衛生防護中心昨公布再多5大廈有達3戶確診，會向居民派樣本瓶檢測。黃大仙富山邨富仁樓和西營盤均益大廈2期D座各有3個單位共8人確診；旺角Skypark累計3個單位共5人確診，當中兩個單位同層；葵涌石籬（二）邨石榮樓和藍田平田邨平誠樓各累計3個單位共4人確診。

柴灣景翠苑亦再新增一個單位中1名住戶確診，累計至6個單位有人染疫，另有一個本有確診者的單位再增一人確診，該屋苑居民要強制檢測。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，新增單位與其中一個舊單位同坐向，但相隔8層，其他單位則無明顯關連，暫未將景翠苑列爆發，未見出現垂直或橫向傳播，估計住戶可能接觸污染環境而感染。至於相鄰峰華邨出現多宗個案，張竹君稱個案涉不同樓宇，分別各是家庭群組。

留景翠苑逾兩小時者須5日內檢測

港府昨刊憲要求在11月30日至12月19日間曾身處景翠苑超過兩小時的人，須於12月24日或之前檢測，政府安排承辦商Prenetics於景翠苑地下對出空地設流動採樣站，今起上午10時至晚上8時，暫定至12月24日。

另外，早前爆疫的麗晶花園6座居民要接受第二次強制檢測，居民將須於12月20至24日多驗一次，以找出可能潛伏期較長的個案。

明報記者

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