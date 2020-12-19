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2020年12月19日星期六
港聞二
李偲嫣夫3日未送檢疫 議員轟慢板 區議員稱有人等7日 衛署：日送400人倍升
醫護家族逾10人生日會 3人初確 任職3公院
柴灣景翠苑5戶6確診 3戶相識1戶源頭不明
星3月已有檢疫酒店 何栢良:港抗疫慢三拍
記者發問提「武肺」 新聞官：可簡稱新冠
涉製假單騙912萬口罩資助 5人被捕 同一公司分飾數公司誇大成本 一人為「香港人口罩」董事
2人旅社扮僱14人 圖騙抗疫基金 7間涉誇大僱員數 拘62人
轉檢疫酒店房價翻倍 君怡：橫跨「旺季」採平均價計
中大醫院1．6啟用 正商接收確診者細節
4醫學美容中心續接客 衛署跟進 3間稱屬「診所」可營業 業界：灰色地帶
泰拳中心疑違規營業 拘1男票控4人犯聚
唱歌班爆疫 10人中招
機場貨運站設冷凍庫 暫存抵港疫苗
陳帆：跨境司機打港疫苗 內地會認受
疫下科技園創科賽 尋外賣廢物長幼社交方案
運送建材 吐露港支路彎位落斜失控 貨車翻側壓欄 司機斷頭亡
網紅蘇淼淼被劫9人落網 警：或炫富招賊
疑因工染疫257申索 18宗僱主確認賠償
VR模擬尚德停車場 陪審「視察」墮樓現場
社工劉家棟阻差囚1年上訴 「在場懇求警方讓人退」
七一闖立會案 9人擬不認罪
官稱警武力合理 岳衣男上訴駁回
男子認集結囚兩周 上訴庭改判7月
待終院判辭 黃之鋒涉違蒙面法押後訊
陳振聰告華懋基金假交易籌爭產訟費
美更新對港旅遊提示 與中國一致 稱中港會任意執法 美公民有被捕風險
許智峯：一家信用卡無法交易
陳帆：人工島鐵路或不交港鐵 議員批港鐵壟斷致造價「超高」
灣仔住宅陷火海男子燒傷 警列縱火
見證部門首長宣誓 林鄭：公務員須信奉基本法
新城裁17人 新聞部減逾半人手
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【Emily】李梓敬話警凍「612基金」戶口 區軒鬧「垃圾KOL」假新聞
【Emily】區議員掛「有聲banner」 叫人自行感受
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【Emily】中大校評會又延期 改2月紅館舉行
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【明報專訊】（請看附圖）
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