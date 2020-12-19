見證部門首長宣誓 林鄭：公務員須信奉基本法

稱不僅是遵守

林太致辭時表示，宣誓可以進一步保護、鞏固和推廣公務員隊伍須恪守的核心價值，從而確保香港特區政府有效管治；昨日宣誓的常任秘書長和部門首長，在特區政府制定和落實政策過程中擔當舉足輕重的角色。她期望宣誓者以身作則，又稱擁護基本法和效忠特區求是一個莊嚴的承諾，須體現在每名公務員的日常工作之中，強調擁護基本法不僅是遵守基本法，而是更需支持、推廣和信奉基本法。

林太指宣誓效忠香港特區，要展現的是忠誠、團結和擔當，要以事不避難的精神全面貫徹落實一國兩制、維護國家安全。

公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵昨帶領一眾公務員宣誓，包括警務處長鄧炳強、入境處長區嘉宏等紀律部隊首長，其中鄧炳強在去年11月上任時，已在林鄭月娥監誓下宣誓就職，昨日鄧再度宣誓。

與周三的宣誓儀式不同，宣誓者獲安排座位。政務司長張建宗和公務員事務局長聶德權昨站在林太背後兩側。

政府指出，公務員事務局短期內會公布有關要求所有現職公務員簽署聲明的具體安排。