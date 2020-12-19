港聞

港聞二

陳帆：人工島鐵路或不交港鐵 議員批港鐵壟斷致造價「超高」

【明報專訊】多名立法會議員昨日在交通事務委員會批評政府規劃鐵路項目進展緩慢，又指本港鐵路項目多由港鐵壟斷，以致造價「超高」。運輸及房屋局長陳帆表示，政府日後推展中部水域人工島跨海鐵路時，不排除由港鐵以外的機構負責，認為「可以正面考慮」。有專家認為該項目引入競爭，或可令造價下調。

身兼行政會議成員的新民黨主席葉劉淑儀在會上批評《施政報告》欠缺改革及創新元素，又指本港鐵路項目多由港鐵公司發展，導致造價「超高」，「一公里鐵路造價動輒花費幾十億元」，質疑「人工島建新鐵路點解唔可以畀其他公司做」。

劉國勳批北環線拖12年

民建聯劉國勳亦以北環線為例，指政府於2008年已就該項目諮詢區議會，當時已列出沿線會設古洞站，但至今12年，其間一直未做研究，質疑政府是否「冬眠」，直至本周三（16日）政府才邀請港鐵開展北環線項目的詳細規劃及設計。另外，他指東涌延線同樣研究多年，是否應交由其他公司營運。

陳帆承認發展北環線的時間「非常長」，惟發展鐵路規模龐大，需時研究走線、環境、居民接受程度及工程限制等。他說，政府在不同時間有不同政策取向，不涉及對錯問題，而是涉及判斷和取捨，現時政府希望加快發展步伐，未來新發展區會盡量與鐵路同步進行。

至於人工島鐵路，陳帆表示政府早前向立法會申請撥款做前期研究時，已承諾會一併研究融資方案，會以新思維推展項新項目，不排除該項目由港鐵以外機構承建。

港鐵：政府主導 會盡力配合

港鐵發言人表示，香港整體鐵路規劃和發展由政府主導，港鐵會盡力配合政府推展香港未來的鐵路發展。

專家：引入競爭可減造價

香港運輸研究學會資深會員熊永達表示，現時法例並無規定港鐵路項目必定要由港鐵營運，若日後中部水域人工島興建跨海鐵路，與港鐵現有系統分開，理論上可引入內地或外國公司，至少在投標時引入競爭，造價或有機會下調。至於現有鐵路興建延線，他形容「其實無得揀」，「淨係協調兩套系統如何磨合已有排搞」。

態永達又說，兩鐵雖已合併，但九鐵公司仍保留部分服務經營權，可以再分拆「復活」，並將人工島鐵路交由九鐵營運；至於另一方案就是引入新競爭者，但他指現時政府為港鐵大股東，現有機制亦規定港鐵賺取利潤超過一定金額須回饋乘客，若引入新競爭者，是否能引入同一機制成疑，應仔細研究利弊，不宜貿然推行。

相關字詞﹕南港島線 北環線 明日大嶼

上 / 下一篇新聞

李偲嫣夫3日未送檢疫 議員轟慢板 區議員稱有人等7日 衛署：日送400人倍升
李偲嫣夫3日未送檢疫 議員轟慢板 區議員稱有人等7日 衛署：日送400人倍升
醫護家族逾10人生日會 3人初確 任職3公院
醫護家族逾10人生日會 3人初確 任職3公院
柴灣景翠苑5戶6確診 3戶相識1戶源頭不明
柴灣景翠苑5戶6確診 3戶相識1戶源頭不明
星3月已有檢疫酒店 何栢良:港抗疫慢三拍
星3月已有檢疫酒店 何栢良:港抗疫慢三拍
記者發問提「武肺」 新聞官：可簡稱新冠
記者發問提「武肺」 新聞官：可簡稱新冠
涉製假單騙912萬口罩資助 5人被捕 同一公司分飾數公司誇大成本 一人為「香港人口罩」董事
涉製假單騙912萬口罩資助 5人被捕 同一公司分飾數公司誇大成本 一人為「香港人口罩」董事
2人旅社扮僱14人 圖騙抗疫基金 7間涉誇大僱員數 拘62人
2人旅社扮僱14人 圖騙抗疫基金 7間涉誇大僱員數 拘62人
轉檢疫酒店房價翻倍 君怡：橫跨「旺季」採平均價計
轉檢疫酒店房價翻倍 君怡：橫跨「旺季」採平均價計
中大醫院1．6啟用 正商接收確診者細節
中大醫院1．6啟用 正商接收確診者細節
4醫學美容中心續接客 衛署跟進 3間稱屬「診所」可營業 業界：灰色地帶
4醫學美容中心續接客 衛署跟進 3間稱屬「診所」可營業 業界：灰色地帶
泰拳中心疑違規營業 拘1男票控4人犯聚
泰拳中心疑違規營業 拘1男票控4人犯聚
唱歌班爆疫 10人中招
唱歌班爆疫 10人中招
機場貨運站設冷凍庫 暫存抵港疫苗
機場貨運站設冷凍庫 暫存抵港疫苗
陳帆：跨境司機打港疫苗 內地會認受
陳帆：跨境司機打港疫苗 內地會認受
疫下科技園創科賽 尋外賣廢物長幼社交方案
疫下科技園創科賽 尋外賣廢物長幼社交方案
運送建材 吐露港支路彎位落斜失控 貨車翻側壓欄 司機斷頭亡
運送建材 吐露港支路彎位落斜失控 貨車翻側壓欄 司機斷頭亡
網紅蘇淼淼被劫9人落網 警：或炫富招賊
網紅蘇淼淼被劫9人落網 警：或炫富招賊
疑因工染疫257申索 18宗僱主確認賠償
疑因工染疫257申索 18宗僱主確認賠償
VR模擬尚德停車場 陪審「視察」墮樓現場
VR模擬尚德停車場 陪審「視察」墮樓現場
社工劉家棟阻差囚1年上訴 「在場懇求警方讓人退」
社工劉家棟阻差囚1年上訴 「在場懇求警方讓人退」
七一闖立會案 9人擬不認罪
七一闖立會案 9人擬不認罪
官稱警武力合理 岳衣男上訴駁回
官稱警武力合理 岳衣男上訴駁回
男子認集結囚兩周 上訴庭改判7月
男子認集結囚兩周 上訴庭改判7月
待終院判辭 黃之鋒涉違蒙面法押後訊
待終院判辭 黃之鋒涉違蒙面法押後訊
陳振聰告華懋基金假交易籌爭產訟費
陳振聰告華懋基金假交易籌爭產訟費
美更新對港旅遊提示 與中國一致 稱中港會任意執法 美公民有被捕風險
美更新對港旅遊提示 與中國一致 稱中港會任意執法 美公民有被捕風險
許智峯：一家信用卡無法交易
許智峯：一家信用卡無法交易
灣仔住宅陷火海男子燒傷 警列縱火
灣仔住宅陷火海男子燒傷 警列縱火
見證部門首長宣誓 林鄭：公務員須信奉基本法
見證部門首長宣誓 林鄭：公務員須信奉基本法
新城裁17人 新聞部減逾半人手
新城裁17人 新聞部減逾半人手
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】李梓敬話警凍「612基金」戶口 區軒鬧「垃圾KOL」假新聞
【Emily】李梓敬話警凍「612基金」戶口 區軒鬧「垃圾KOL」假新聞
【Emily】區議員掛「有聲banner」 叫人自行感受
【Emily】區議員掛「有聲banner」 叫人自行感受
【Emily】黃永志製長輩圖 籲長者少打麻將
【Emily】黃永志製長輩圖 籲長者少打麻將
【Emily】中大校評會又延期 改2月紅館舉行
【Emily】中大校評會又延期 改2月紅館舉行