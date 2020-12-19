陳帆：人工島鐵路或不交港鐵 議員批港鐵壟斷致造價「超高」

身兼行政會議成員的新民黨主席葉劉淑儀在會上批評《施政報告》欠缺改革及創新元素，又指本港鐵路項目多由港鐵公司發展，導致造價「超高」，「一公里鐵路造價動輒花費幾十億元」，質疑「人工島建新鐵路點解唔可以畀其他公司做」。

劉國勳批北環線拖12年

民建聯劉國勳亦以北環線為例，指政府於2008年已就該項目諮詢區議會，當時已列出沿線會設古洞站，但至今12年，其間一直未做研究，質疑政府是否「冬眠」，直至本周三（16日）政府才邀請港鐵開展北環線項目的詳細規劃及設計。另外，他指東涌延線同樣研究多年，是否應交由其他公司營運。

陳帆承認發展北環線的時間「非常長」，惟發展鐵路規模龐大，需時研究走線、環境、居民接受程度及工程限制等。他說，政府在不同時間有不同政策取向，不涉及對錯問題，而是涉及判斷和取捨，現時政府希望加快發展步伐，未來新發展區會盡量與鐵路同步進行。

至於人工島鐵路，陳帆表示政府早前向立法會申請撥款做前期研究時，已承諾會一併研究融資方案，會以新思維推展項新項目，不排除該項目由港鐵以外機構承建。

港鐵：政府主導 會盡力配合

港鐵發言人表示，香港整體鐵路規劃和發展由政府主導，港鐵會盡力配合政府推展香港未來的鐵路發展。

專家：引入競爭可減造價

香港運輸研究學會資深會員熊永達表示，現時法例並無規定港鐵路項目必定要由港鐵營運，若日後中部水域人工島興建跨海鐵路，與港鐵現有系統分開，理論上可引入內地或外國公司，至少在投標時引入競爭，造價或有機會下調。至於現有鐵路興建延線，他形容「其實無得揀」，「淨係協調兩套系統如何磨合已有排搞」。

態永達又說，兩鐵雖已合併，但九鐵公司仍保留部分服務經營權，可以再分拆「復活」，並將人工島鐵路交由九鐵營運；至於另一方案就是引入新競爭者，但他指現時政府為港鐵大股東，現有機制亦規定港鐵賺取利潤超過一定金額須回饋乘客，若引入新競爭者，是否能引入同一機制成疑，應仔細研究利弊，不宜貿然推行。