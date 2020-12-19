陳帆：人工島鐵路或不交港鐵 議員批港鐵壟斷致造價「超高」

【明報專訊】多名立法會議員昨日在交通事務委員會批評政府規劃鐵路項目進展緩慢，又指本港鐵路項目多由港鐵壟斷，以致造價「超高」。運輸及房屋局長陳帆表示，政府日後推展中部水域人工島跨海鐵路時，不排除由港鐵以外的機構負責，認為「可以正面考慮」。有專家認為該項目引入競爭，或可令造價下調。
身兼行政會議成員的新民黨主席葉劉淑儀在會上批評《施政報告》欠缺改革及創新元素，又指本港鐵路項目多由港鐵公司發展，導致造價「超高」，「一公里鐵路造價動輒花費幾十億元」，質疑「人工島建新鐵路點解唔可以畀其他公司做」。
劉國勳批北環線拖12年
民建聯劉國勳亦以北環線為例，指政府於2008年已就該項目諮詢區議會，當時已列出沿線會設古洞站，但至今12年，其間一直未做研究，質疑政府是否「冬眠」，直至本周三（16日）政府才邀請港鐵開展北環線項目的詳細規劃及設計。另外，他指東涌延線同樣研究多年，是否應交由其他公司營運。
陳帆承認發展北環線的時間「非常長」，惟發展鐵路規模龐大，需時研究走線、環境、居民接受程度及工程限制等。他說，政府在不同時間有不同政策取向，不涉及對錯問題，而是涉及判斷和取捨，現時政府希望加快發展步伐，未來新發展區會盡量與鐵路同步進行。
至於人工島鐵路，陳帆表示政府早前向立法會申請撥款做前期研究時，已承諾會一併研究融資方案，會以新思維推展項新項目，不排除該項目由港鐵以外機構承建。
港鐵：政府主導 會盡力配合
港鐵發言人表示，香港整體鐵路規劃和發展由政府主導，港鐵會盡力配合政府推展香港未來的鐵路發展。
專家：引入競爭可減造價
香港運輸研究學會資深會員熊永達表示，現時法例並無規定港鐵路項目必定要由港鐵營運，若日後中部水域人工島興建跨海鐵路，與港鐵現有系統分開，理論上可引入內地或外國公司，至少在投標時引入競爭，造價或有機會下調。至於現有鐵路興建延線，他形容「其實無得揀」，「淨係協調兩套系統如何磨合已有排搞」。
態永達又說，兩鐵雖已合併，但九鐵公司仍保留部分服務經營權，可以再分拆「復活」，並將人工島鐵路交由九鐵營運；至於另一方案就是引入新競爭者，但他指現時政府為港鐵大股東，現有機制亦規定港鐵賺取利潤超過一定金額須回饋乘客，若引入新競爭者，是否能引入同一機制成疑，應仔細研究利弊，不宜貿然推行。