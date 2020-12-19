許智峯：一家信用卡無法交易

稱卡資料在網上銀行戶口消失

質疑政治報復

許智峯說，宣布流亡後隨即發現自己和家人的銀行戶口被凍結，但之後一日家人的戶口一度被解凍、而他的戶口則局部解凍，他們即時將戶口內大部分金錢轉到安全的地方，戶口之後再被凍結。他重申，警方指控他涉嫌挪用眾籌款項是政治報復，想損害其聲譽，重申眾籌的款項存於律師樓。

他又說，英國正「封城」，故他不能與很多人會面，但接受了英國廣播電台、《每日電訊報》等訪問，下周會接受德國傳媒訪問，知道國際和香港傳媒非常關注他的情况。他稱，也有在網上與其他政客、社運人士、在英國的香港抗爭者領袖開會，未來一兩周會在社交媒體交代更多計劃。

稱外訪本論氣候 到丹麥方知論港

至於如何由香港到丹麥再到英國，許稱月前與丹麥政客討論氣候變化問題，並提到香港的情况變得很壞，他問對方會否有機會訪問丹麥討論氣候變化，及後對方正式邀請他就相關議程訪問，當時他未想到永遠離開香港。他強調，向香港警方申請保釋前，外訪的題目的確是氣候變化，到埗後才知道題目變為聚焦討論香港情况，他形容丹麥政客「聰明」。