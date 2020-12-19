美更新對港旅遊提示 與中國一致 稱中港會任意執法 美公民有被捕風險

港人自由與選擇法案

美參院啟動熱線機制

另外，美國眾議院上周通過《香港人民自由與選擇法案》（Hong Kong People's Freedom and Choice Act）草案，為逃離政治迫害的港人提供臨時保護，日前出席美國參議院聽證會的立法會前議員羅冠聰昨日在facebook透露，參議院兩黨同意啟動審議《香港人權與民主法案》時用過的「熱線」機制，處理今次法案，未來一兩日如無參議員反對，法案會自動「壓線」通過。參議院美國時間周五（18日）國會休會，若參議院未能通過，法案要待新一屆國會重啟立法程序。法案若獲參議院通過，仍要總統簽署才完成立法。

日前亦有參與聽證會的香港民主委員會行政總監朱牧民在Twitter說，今次香港法案已進入「熱線」（hotline）機制；香港民主委員會在facebook介紹「熱線」，指是要求參議員同意讓法案以毋須討論或修訂的形式通過，而在國會紀錄會是「一致同意」通過。

羅冠聰：兩黨顯然有共識

羅冠聰指出，美國國會在會期尾聲特別召開香港相關聽證會、以「香港法案」收爐，揭示在未來一屆會期，香港仍會是國會主菜之一。他說，今次啟動「熱線」一舉遠超預期，民主黨參議院黨鞭Dick Durbin與參議員Richard Blumenthal在最後一日提出緊急動議，要求共和黨參議院領袖Mitch McConnell用「熱線」機制快速表決法案並獲同意。羅認為「兩黨顯然有一定共識」。

他引述猶太裔的Blumenthal在聽證會上發言稱，其父是二戰時逃離納粹德國的難民，故特別同情來到美國的香港人。

周浩鼎：美為暴徒供保護傘

民建聯立法會議員周浩鼎強烈譴責美國進一步干預香港事務，批評是「擺明為逃離香港的暴徒提供『司法保護傘』」，以「熱線」方式加快處理更可恥。他批評Blumenthal將香港比喻為「納粹」、將香港暴徒比喻為「逃離納粹德國的難民」是「錯到離晒譜、抹黑香港」。