港聞

港聞二

美更新對港旅遊提示 與中國一致 稱中港會任意執法 美公民有被捕風險

【明報專訊】美國國務院昨日更新對香港的旅遊提示，呼籲國民應「重新考慮」到香港，與對中國的旅遊提示一致，原因是中國、香港會任意執行本地法律。美國國務院提到，中國政府在香港單方面實施《港區國安法》，涵蓋範圍包括身處境外的非香港居民，可能令公開批評中國的美國公民面臨被捕的風險；中國政府的執法人員包括新成立、在香港運作的維護國家安全公署，不受香港司法制度監督。

港人自由與選擇法案

美參院啟動熱線機制

另外，美國眾議院上周通過《香港人民自由與選擇法案》（Hong Kong People's Freedom and Choice Act）草案，為逃離政治迫害的港人提供臨時保護，日前出席美國參議院聽證會的立法會前議員羅冠聰昨日在facebook透露，參議院兩黨同意啟動審議《香港人權與民主法案》時用過的「熱線」機制，處理今次法案，未來一兩日如無參議員反對，法案會自動「壓線」通過。參議院美國時間周五（18日）國會休會，若參議院未能通過，法案要待新一屆國會重啟立法程序。法案若獲參議院通過，仍要總統簽署才完成立法。

日前亦有參與聽證會的香港民主委員會行政總監朱牧民在Twitter說，今次香港法案已進入「熱線」（hotline）機制；香港民主委員會在facebook介紹「熱線」，指是要求參議員同意讓法案以毋須討論或修訂的形式通過，而在國會紀錄會是「一致同意」通過。

羅冠聰：兩黨顯然有共識

羅冠聰指出，美國國會在會期尾聲特別召開香港相關聽證會、以「香港法案」收爐，揭示在未來一屆會期，香港仍會是國會主菜之一。他說，今次啟動「熱線」一舉遠超預期，民主黨參議院黨鞭Dick Durbin與參議員Richard Blumenthal在最後一日提出緊急動議，要求共和黨參議院領袖Mitch McConnell用「熱線」機制快速表決法案並獲同意。羅認為「兩黨顯然有一定共識」。

他引述猶太裔的Blumenthal在聽證會上發言稱，其父是二戰時逃離納粹德國的難民，故特別同情來到美國的香港人。

周浩鼎：美為暴徒供保護傘

民建聯立法會議員周浩鼎強烈譴責美國進一步干預香港事務，批評是「擺明為逃離香港的暴徒提供『司法保護傘』」，以「熱線」方式加快處理更可恥。他批評Blumenthal將香港比喻為「納粹」、將香港暴徒比喻為「逃離納粹德國的難民」是「錯到離晒譜、抹黑香港」。

相關字詞﹕港區國安法 旅遊提示 參議院 香港人民自由與選擇法案 美國國會 羅冠聰

上 / 下一篇新聞

李偲嫣夫3日未送檢疫 議員轟慢板 區議員稱有人等7日 衛署：日送400人倍升
李偲嫣夫3日未送檢疫 議員轟慢板 區議員稱有人等7日 衛署：日送400人倍升
醫護家族逾10人生日會 3人初確 任職3公院
醫護家族逾10人生日會 3人初確 任職3公院
柴灣景翠苑5戶6確診 3戶相識1戶源頭不明
柴灣景翠苑5戶6確診 3戶相識1戶源頭不明
星3月已有檢疫酒店 何栢良:港抗疫慢三拍
星3月已有檢疫酒店 何栢良:港抗疫慢三拍
記者發問提「武肺」 新聞官：可簡稱新冠
記者發問提「武肺」 新聞官：可簡稱新冠
涉製假單騙912萬口罩資助 5人被捕 同一公司分飾數公司誇大成本 一人為「香港人口罩」董事
涉製假單騙912萬口罩資助 5人被捕 同一公司分飾數公司誇大成本 一人為「香港人口罩」董事
2人旅社扮僱14人 圖騙抗疫基金 7間涉誇大僱員數 拘62人
2人旅社扮僱14人 圖騙抗疫基金 7間涉誇大僱員數 拘62人
轉檢疫酒店房價翻倍 君怡：橫跨「旺季」採平均價計
轉檢疫酒店房價翻倍 君怡：橫跨「旺季」採平均價計
中大醫院1．6啟用 正商接收確診者細節
中大醫院1．6啟用 正商接收確診者細節
4醫學美容中心續接客 衛署跟進 3間稱屬「診所」可營業 業界：灰色地帶
4醫學美容中心續接客 衛署跟進 3間稱屬「診所」可營業 業界：灰色地帶
泰拳中心疑違規營業 拘1男票控4人犯聚
泰拳中心疑違規營業 拘1男票控4人犯聚
唱歌班爆疫 10人中招
唱歌班爆疫 10人中招
機場貨運站設冷凍庫 暫存抵港疫苗
機場貨運站設冷凍庫 暫存抵港疫苗
陳帆：跨境司機打港疫苗 內地會認受
陳帆：跨境司機打港疫苗 內地會認受
疫下科技園創科賽 尋外賣廢物長幼社交方案
疫下科技園創科賽 尋外賣廢物長幼社交方案
運送建材 吐露港支路彎位落斜失控 貨車翻側壓欄 司機斷頭亡
運送建材 吐露港支路彎位落斜失控 貨車翻側壓欄 司機斷頭亡
網紅蘇淼淼被劫9人落網 警：或炫富招賊
網紅蘇淼淼被劫9人落網 警：或炫富招賊
疑因工染疫257申索 18宗僱主確認賠償
疑因工染疫257申索 18宗僱主確認賠償
VR模擬尚德停車場 陪審「視察」墮樓現場
VR模擬尚德停車場 陪審「視察」墮樓現場
社工劉家棟阻差囚1年上訴 「在場懇求警方讓人退」
社工劉家棟阻差囚1年上訴 「在場懇求警方讓人退」
七一闖立會案 9人擬不認罪
七一闖立會案 9人擬不認罪
官稱警武力合理 岳衣男上訴駁回
官稱警武力合理 岳衣男上訴駁回
男子認集結囚兩周 上訴庭改判7月
男子認集結囚兩周 上訴庭改判7月
待終院判辭 黃之鋒涉違蒙面法押後訊
待終院判辭 黃之鋒涉違蒙面法押後訊
陳振聰告華懋基金假交易籌爭產訟費
陳振聰告華懋基金假交易籌爭產訟費
許智峯：一家信用卡無法交易
許智峯：一家信用卡無法交易
陳帆：人工島鐵路或不交港鐵 議員批港鐵壟斷致造價「超高」
陳帆：人工島鐵路或不交港鐵 議員批港鐵壟斷致造價「超高」
灣仔住宅陷火海男子燒傷 警列縱火
灣仔住宅陷火海男子燒傷 警列縱火
見證部門首長宣誓 林鄭：公務員須信奉基本法
見證部門首長宣誓 林鄭：公務員須信奉基本法
新城裁17人 新聞部減逾半人手
新城裁17人 新聞部減逾半人手
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】李梓敬話警凍「612基金」戶口 區軒鬧「垃圾KOL」假新聞
【Emily】李梓敬話警凍「612基金」戶口 區軒鬧「垃圾KOL」假新聞
【Emily】區議員掛「有聲banner」 叫人自行感受
【Emily】區議員掛「有聲banner」 叫人自行感受
【Emily】黃永志製長輩圖 籲長者少打麻將
【Emily】黃永志製長輩圖 籲長者少打麻將
【Emily】中大校評會又延期 改2月紅館舉行
【Emily】中大校評會又延期 改2月紅館舉行