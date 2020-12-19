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社工劉家棟阻差囚1年上訴 「在場懇求警方讓人退」

【明報專訊】註冊社工劉家棟去年7月27日在警方與示威者之間調停，其間涉擋在警員盾前，早前被裁定阻差辦公罪成，判囚1年，為反修例運動中首名被判罪成監禁的註冊社工。劉昨就定罪及判刑在高院提出上訴，上訴方認為，劉當日只是履行社工的責任，希望減少暴力衝突出現。法官押後明年2月23日裁決，劉獲准繼續保釋外出。

代表上訴人劉家棟的資深大律師彭耀鴻表示，劉一直舉高雙手和手持社工證件，以謙卑態度勸喻警方，「（劉）一路退一路鞠躬，一直講『退緊』……並非要求，而係懇求警方畀後面啲人退」，涉事警員其後亦只是繞過劉，繼續向前推進，籲法庭從常理考慮，有關行為是否構成阻撓。

官：確有阻礙 差在程度犯法否

法官黃崇厚表示，警方負責主導執法的方式，劉家棟行為的確構成阻礙，「只係係咪到犯法程度」。上訴方認為，警方當日沒正當執行職務，劉當時真誠相信警方沒正當執行職務，或者他有意避免他人受傷及緩和事件，均屬本案的合法辯解。

代表答辯方的律政司助理刑事檢控專員蕭啟業則表示，當日現場出現非法集結，甚至暴動的罪行，形容警方一直表現克制、慢慢推進，又形容劉家棟當時站在警方推進的位置，其後更進入警方的陣勢內，認為他有意拖慢和阻礙警方推進。

答辯方認為，上訴方忽略警方除有責任驅散，亦有責任拘捕犯案者，劉的所有理由均不能視為合法辯解；又認為法庭可採納前香港眾志秘書長黃之鋒2014年涉非法集結的案例。上訴方回應，劉沒參與非法集結，而黃之鋒即使被指積極參與非法集結，上訴庭亦只判他監禁6個月，認為本案刑期過重。

【案件編號：HCMA137/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕劉家輝 社工 阻差辦公 光復元朗 反修例運動

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