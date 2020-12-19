VR模擬尚德停車場 陪審「視察」墮樓現場

死因研訊昨早移師至會議室，會議室內設有約2米高、4米闊的VR熒幕及地台，為政府化驗所首次用VR系統協助死因庭。專家證人、政府高級化驗師鄭郁棋作供後，裁判官、周梓樂父母及陪審員等獲發黑色立體眼鏡，輪流觀看VR影像。庭上另有一副裝有黃色控制器的眼鏡，鄭形容為「指示棒」，只有戴上「指示棒」的人才可隨意調節角度，其他用家只能觀看畫面。鄭用「指揮棒」眼鏡望向左右時，眼前景象同步移動。

港法庭首次採用 專家籲小心暈

鄭在庭上解說時，眾人一度站在虛擬的停車場3樓矮牆前，鄭笑言「我哋飛出去㗎喇，飛出去！」畫面隨即穿過矮牆，凌空停在牆壁的光管及橫樑附近。鄭不斷提醒眾人，小心戴眼鏡太久會頭暈。周梓樂的父母使用立體眼鏡後，周母表示有點頭暈，搭着周父肩膀。

畫面所見，停車場2樓地下有一人形圖案，為梓樂當日倒臥位置。惟VR影像僅覆蓋停車場2樓及3樓，並不包括2樓高層及富康花園天橋等。

鄭表示參與過2010年菲律賓人質事件及2012年南丫海難事件的調查，亦兩度到事發停車場觀察，「勘察梓樂同學最後瞓低嘅位置」。他採用兩種方法記錄現場環境，包括點雲技術（point-cloud），即以三維雷射掃描坐標，以一比一方式勾畫環境，用家戴眼鏡後如同置身其中，缺點是電腦配色「好似遊戲機咁」，稍欠真實；另一方法是以360度錄像機拍片，片段更接近真實環境，但用家無法自行掌控角度。

鄭透露今年4月首次到停車場勘察，發現市民在梓樂墮樓處放下不少悼念物品，後來領展移走悼念物品及重新為牆壁髹漆，他今年9月再到停車場記錄。聆訊本月28日續，鄭繼續作供，屆時將播放梓樂在閉路電視的行蹤，片段亦會標記在停車場出現的人。

【案件編號：CCDI932/19】

（死因研訊第21天）

（反修例風暴）