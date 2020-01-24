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疑因工染疫257申索 18宗僱主確認賠償

【明報專訊】工業傷亡權益會發表報告指出，勞工處正跟進257宗懷疑因工感染新冠病毒的僱員補償個案，當中僅18宗僱主確認承擔賠償責任，工權會建議政府將新冠肺炎納入《僱員補償條例》指定職業病補償範圍。該會稱，今年共發生25宗奪命工業意外，較去年多3宗。

工權會促新冠納「職業病」

報告提到，截至上周三（9日），勞工處正跟進257宗懷疑因工感染新冠病毒的僱員補償個案，其中僅18宗的僱主確認承擔賠償責任。勞工處回覆本報查詢時確認有關數字，未有進一步回應。工權會幹事謝欣然稱，不少僱員懷疑因工染疫，只會以普通累積病假方式向僱主索取病假五分之四薪金，但若個案屬工傷，按僱員補償條例，除可獲病假期間的五分之四薪金，亦可報銷醫療費及有機會得到額外補償。工權會建議政府將新冠肺炎納入僱員補償條例的指定職業病補償範圍，保障僱員權益。

年增3奪命工業意外

質疑涉疫下趕工

工權會總幹事蕭倩文說，今年7月14至23日間10天內發生4宗致命工業意外；12月7至14日間8天內則發生5宗，兩段時間皆正值第三及第四波疫情爆發，質疑有地盤因擔心疫情爆發被迫停工，追趕進度，導致意外頻生。該會亦稱，有致命工傷個案的家屬反映，死者生前每日工作逾10小時，亦有工人反映需經常加班，甚至每月工作28天。

蕭續稱，疫情下勞工處突擊巡查地盤次數減少，人員較多巡查大型地盤或政府地盤。她批評不少地盤風險評估不足、安全設備不足、施工流程不當，呼籲政府勒令全港地盤暫時停工，讓業界檢視施工安全，同時促請勞工處公開交代意外原因及處方跟進工作，披露已完成補償程序個案的調查結果。

相關字詞﹕新冠肺炎 工業意外 工業傷亡權益會 勞工處

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