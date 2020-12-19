網紅蘇淼淼被劫9人落網 警：或炫富招賊

尚有一匪在逃

蘇淼淼上月24日被3匪潛入其「一號．西九龍」豪宅，匪徒將她、其外傭及其6個月大兒子綁起，再在屋內大肆搜掠，劫去一批名牌手表、手袋及首飾，她聲稱損失逾千萬元，警方則公布案件涉款逾360萬元。蘇其後在網上公開涉案疑犯進入屋苑的閉路電視片段，懸紅200萬元緝匪，又質疑為何匪徒持住戶證進入屋苑。

迷你倉檢百萬元手袋 山邊檢藏贓篋

警方經調查後鎖定一個活躍的行劫集團，前日在屯門、元朗、黃大仙、石硤尾等7個住宅單位拘捕5男4女，30至61歲，包括一名30歲內地女子，各人報稱無業及裝修工人等，分別負責行劫、策劃及接贓等，部分人有犯案前科或黑社會背景，警方相信尚有一名負責行劫的匪徒在逃。

警方昨日在屯門一間迷你倉起回10多個手袋，價值160萬元，另扣查兩輛懷疑與案有關的車輛。警方昨日出動逾60名搜查隊及機動部隊警員，押同一名疑犯到荃錦公路近光板田村路邊一處山坡搜查，根據疑犯提供的資料，起回一個藏有贓物的紅色行李篋及部分屬於事主的信件。

深水埗警區重案組第三隊督察朱家怡稱，行劫集團有組織、有預謀，估計已組成超過一個月，疑犯與事主互不認識，不排除因事主在網上高調炫耀財物，引起匪徒注意，提醒市民「財不可以露眼」。至於匪徒如何取得屋苑住戶證，警方稱仍在調查中。