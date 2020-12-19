運送建材 吐露港支路彎位落斜失控 貨車翻側壓欄 司機斷頭亡

入職新公司不足一月 遺妻子幼女

51歲男死者姓林。送貨公司負責人稱，林上月24日入職，居於天水圍，事發時由錦田運送一批建築材料到柴灣，未知他為何途經現場。

據悉，司機月入2.2萬元，昨早約9時上班，中午12時出車。林妻昨日得悉事件後情緒激動，稱仍有年幼女兒要供養，「人死咗，你教我可以點？」

現場為吐露港公路往九龍方向轉入廣福邨對開迴旋處一個左彎。昨午12時許，林駕駛輕型貨車，載同23歲姓鄭跟車工人，沿吐露港公路往九龍方向行駛，至近廣福邨支路左彎落斜時懷疑失控，貨車撞向防撞欄後向右翻側，車頭近司機位位置壓向防撞欄，林被夾在駕駛室與防撞欄之間，頭顱被割斷。消防接報到場拯救，至昨午約2時半始將林救出，身首異處，當場證實死亡，警員用白布遮蓋其遺體。貨車跟車工人手腳擦傷，由救護車送院治理。貨車公司負責人及兩名司機親友事後趕到現場了解。

夾駕駛室鐵欄間 消防拯救兩句鐘

事後防撞欄及路旁均見染有血漬，兩個指示牌及水馬被撞毁，路面遺下兩個染血口罩，貨車車頭零件散落一地。

身穿全副保護裝備的仵工撿走死者頭部殘骸，並將遺體舁送殮房，貨車則由吊車拖走等候檢驗。新界北總區交通部特別調查隊正調查案件，警方呼籲目擊者致電3661 3800聯絡提供資料。