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疫下科技園創科賽 尋外賣廢物長幼社交方案

【明報專訊】創新科技署與科技園合辦首屆「城市創科大挑戰」，昨起接受報名。首屆活動主題為「智創香港新常態」，參賽者或隊伍需就「環境的可持續發展」和「保持社交聯繫」兩個議題，提出創科方案。被問到防疫措施下學校停課，會否影響學生組參與人數，創新科技署長潘婷婷表示，現時學生已習慣網上學習，有信心學校會協助同學參與比賽，而提交作品、工作坊等亦可透過網上進行。

被問停課礙參賽 稱網上辦工作坊

首屆「城市創科大挑戰」分小學、中學、大專生及公開組，各組可個人或2至5人的團隊模式參賽，就「環境的可持續發展」和「保持社交聯繫」的特定情境提供創科方案，前者主要是解決即棄餐具和廚餘衍生的環境問題；後者主要涉長者和兒童在保持社交距離和遠程學習的身心健康。

社署環保署支持 助方案「落地」

潘婷婷表示，選出上述主題，是因公眾今年對疫情有深切感受：如餐飲「打包」新增廚餘、餐具問題；保持社交距離亦讓人關注如何與家人、朋友，長者、兒童等聯繫，呼籲公眾參與比賽提出解決方案。而在社署、環保署支持下，比賽中的好作品可通過該兩部門或其他公營機構採用，協助產品「落地」。

她又稱，學生因疫情未能回校，對學校鼓勵或帶領同學做有關比賽的研究會有影響，故已延長活動至約4個月時間予參加者準備。她認為年輕一代已習慣網上學習，將與科技園合作提供網上工作坊予教師，向教師介紹創科知識及創業技巧，冀傳遞與同學，鼓勵他們參賽。

科技園公司行政總裁黃克強表示，科技園有具教育和指導性的中小學培育計劃可提供予學生；而園區的培育計劃中亦有產品開發、商務培訓、與投資者接觸的指導服務，可帶領及引導參加者走商品化之路。公開組比賽允許非本地參加者，黃稱參賽者不限於大灣區或海外團隊，但需就香港特定情况提出解決方案。

「城市創科大挑戰」由特首林鄭月娥於2018年《施政報告》提出，建議撥出5億元，在未來5年每年舉辦，以邀請社會各界提出與生活相關的創科解決方案，並提供機會在合適的公營機構試行。

相關字詞﹕科技園公司 創新科技署 城市創科大挑戰 創科線

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