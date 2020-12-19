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陳帆：跨境司機打港疫苗 內地會認受

【明報專訊】本港第四波疫情仍嚴峻，近日深圳當局有意收緊香港跨境貨車司機的入境要求。運輸及房屋局長陳帆昨出席立法會《施政報告》政策簡報會稱，不少跨境司機希望本港與內地盡快通關，港府與內地政府溝通後，雙方將盡量協調跨境交通保持正常運作，但跨境司機的核酸檢測需加密至每日一次。陳又稱，跨境司機在本港無論接種哪一種疫苗，內地亦會認可，方便日後通關後的跨境交通。

檢測需加密至每日一次

旅遊界立法會議員姚思榮關注港府訂購的3款疫苗是否獲內地認可，希望當局優先讓跨境貨車司機接種，並盡快落實健康碼互認，又說不少跨境客運及商務車司機均希望盡快通關。

貨櫃運輸業總工會主席陳迪手回應查詢稱，歡迎內地認可跨境貨車司機注射本地疫苗，冀港府盡快安排業界接種。他稱爆疫以來深圳多次收緊檢疫要求，包括本月2日起要求司機每日首次入境深圳時須即場檢測，近日又傳要求跨境貨車按車牌尾數作雙單號限行，惟暫未收到通知是否落實，而工會上周五（11日）出席運輸署會議時表明反對。

根據運輸署公布有關香港跨境貨車司機在港做核酸測試資助安排，深圳及珠海在其與香港相連的5個陸路口岸（沙頭角、文錦渡、皇崗、深圳灣及港珠澳大橋）執行嚴格檢疫措施，香港跨境貨車司機進入內地時須提供72小時內有效的核酸檢測陰性結果（不包括當日）。司機可選擇於深圳及珠海口岸即場接受檢測，費用由港府支付；亦可選到社區檢測中心或政府認可核酸檢測機構自費檢測。

（疫情第四波）

相關字詞﹕跨境貨車司機 新型冠狀病毒肺炎疫苗

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