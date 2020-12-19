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機場貨運站設冷凍庫 暫存抵港疫苗

【明報專訊】港府早前公布達成或將達成3種新冠疫苗的採購協議，首批最快下月抵港。機管局昨稱，疫苗抵港後會在停機坪以冷凍拖卡運到航空貨運站的專用冷凍庫暫存或直接發貨，全個流程最快1小時內完成。有物流業界人士透露，政府正為疫苗物流招標，但要符合低溫儲存及藥劑及毒藥條例要求的運輸公司，選擇並不多。

運疫苗貨機獲配較近機位 優先卸貨

機管局昨表示，運載疫苗的貨機可分配到靠近貨運站的停機位，優先卸貨，以最短時間由停泊位運送到貨站發貨。對於香港已訂購的德國藥廠BioNTech/輝瑞/復星的mRNA疫苗要在-70℃環境儲存，局方解釋，各大廠商有為疫苗而設特別的承載容器，已能確保溫度，故該疫苗連容器落貨時毋須放在-70℃的冷凍庫，可放在2至8℃或12至25度℃的倉庫，而據媒體顯示的相關疫苗包裝，機管局預計每個拖卡能放15萬至30萬劑疫苗。局方補充，機場3個航空貨運站已取得世衛的「藥品良好分銷規範認證」，並均配備專用冷凍庫。專用冷凍庫最低溫度為-25℃。

國泰航空貨運服務總經理劉爾修表示，目前國泰已和香港政府、衛生署、機管局成立小組討論疫苗到港物流。他又稱，疫苗運輸落貨可分為以溫控貨物集裝箱（可理解為航空雪櫃）儲存並運輸，或以冷凍拖卡運輸。溫控集裝箱能上機，一箱可放15萬至17萬劑疫苗，落貨時不用拆開，直接整個溫控集裝箱運送離開。而要特別冷藏的疫苗，則會有特別包裝，到時視乎情况，例如以客機或貨機運送，停機位置是否近發貨地方等，再決定運輸細節。

疫苗運輸正招標 業界：持批發牌者不多

劉補充，視乎政府安排，能一次過以半包機形式運100萬劑疫苗，也可分幾次以小批形式運送，運載量方面則要視乎疫苗包裝、有否放置乾冰等而有所不同。

至於在機場發貨後的物流安排，醫院藥劑師學會會長崔俊明解釋，若一間公司要儲存藥物再批發到不同地方，需擁有藥劑及毒藥條例下監管批發商的「批發商牌」。物流協會榮譽會長陳鏡治表示，香港有少數物流運輸公司同時擁有「批發商牌」，據他了解，政府正為新冠病毒疫苗運輸服務招標，估計擁有「批發商牌」及擁有自己倉庫的物流公司才可申請。

運輸物流學會副會長徐翰恩表示，政府最近曾就運送及儲存新冠疫苗的事宜與物流業界溝通，但他稱要符合低溫儲存及法例要求者，選擇並不多。

（疫情第四波）

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