機場貨運站設冷凍庫 暫存抵港疫苗

運疫苗貨機獲配較近機位 優先卸貨

機管局昨表示，運載疫苗的貨機可分配到靠近貨運站的停機位，優先卸貨，以最短時間由停泊位運送到貨站發貨。對於香港已訂購的德國藥廠BioNTech/輝瑞/復星的mRNA疫苗要在-70℃環境儲存，局方解釋，各大廠商有為疫苗而設特別的承載容器，已能確保溫度，故該疫苗連容器落貨時毋須放在-70℃的冷凍庫，可放在2至8℃或12至25度℃的倉庫，而據媒體顯示的相關疫苗包裝，機管局預計每個拖卡能放15萬至30萬劑疫苗。局方補充，機場3個航空貨運站已取得世衛的「藥品良好分銷規範認證」，並均配備專用冷凍庫。專用冷凍庫最低溫度為-25℃。

國泰航空貨運服務總經理劉爾修表示，目前國泰已和香港政府、衛生署、機管局成立小組討論疫苗到港物流。他又稱，疫苗運輸落貨可分為以溫控貨物集裝箱（可理解為航空雪櫃）儲存並運輸，或以冷凍拖卡運輸。溫控集裝箱能上機，一箱可放15萬至17萬劑疫苗，落貨時不用拆開，直接整個溫控集裝箱運送離開。而要特別冷藏的疫苗，則會有特別包裝，到時視乎情况，例如以客機或貨機運送，停機位置是否近發貨地方等，再決定運輸細節。

疫苗運輸正招標 業界：持批發牌者不多

劉補充，視乎政府安排，能一次過以半包機形式運100萬劑疫苗，也可分幾次以小批形式運送，運載量方面則要視乎疫苗包裝、有否放置乾冰等而有所不同。

至於在機場發貨後的物流安排，醫院藥劑師學會會長崔俊明解釋，若一間公司要儲存藥物再批發到不同地方，需擁有藥劑及毒藥條例下監管批發商的「批發商牌」。物流協會榮譽會長陳鏡治表示，香港有少數物流運輸公司同時擁有「批發商牌」，據他了解，政府正為新冠病毒疫苗運輸服務招標，估計擁有「批發商牌」及擁有自己倉庫的物流公司才可申請。

運輸物流學會副會長徐翰恩表示，政府最近曾就運送及儲存新冠疫苗的事宜與物流業界溝通，但他稱要符合低溫儲存及法例要求者，選擇並不多。

（疫情第四波）