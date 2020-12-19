唱歌班爆疫 10人中招

部分稱有戴罩 張竹君：近距離仍可傳播

Billy Sir音樂教室位於新蒲崗景福街新時代工貿商業中心，張竹君稱，該教室12月5和8日曾有教唱歌活動，學生主要是50至60歲，一個教師教兩個學生，涉及人數不多，因大部分人都已檢疫，認為毋須強制檢測。

張竹君又說，部分唱歌班參與者稱有戴口罩，但難確定是否所有人都全時間戴好口罩，即使戴了口罩亦有風險，「有些就算戴了口罩，可能大家都比較近，好難說會否在口罩側邊漏了出來，見到有些唱歌活動即使戴了口罩都有傳播」。

唱歌教學未禁 政府：場所租作聚會須關

政府早前要求指定處所關閉，仍能營業的食肆和酒店則禁現場表演或跳舞，但未有禁唱歌教學或唱歌聚會。食物及衛生局回覆稱，若有關場所供租用作社交聚會如唱歌聚會或包場派對，則符合派對房間的定義而須關閉。此外，若有關場所容許公眾可不時在繳費或不繳費進入，則該場所符合公眾地方的定義，2人限聚令亦適用。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，室內不通風，即使戴口罩仍有可能染疫，至於未有禁止唱歌班是否屬漏洞，梁認為防疫措施一定會「掛一漏萬」，市民需自律，尤其近日多節日，應減聚會。

（疫情第四波）