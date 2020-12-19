4醫學美容中心續接客 衛署跟進 3間稱屬「診所」可營業 業界：灰色地帶

香港美容監察召集人、民主黨深水埗區議員袁海文團隊，本月11至17日以神秘顧客方式預約13間提供美容服務的處所做美容療程，結果預約到尖沙嘴美麗華廣場一期的「NuMe名人醫美外科中心」及中環皇后大道中「尚至醫療整型外科中心」做瘦面療程、銅鑼灣謝斐道535號「DR REBORN」做極線音波拉皮、恆生銅鑼灣大廈「健麗國際醫學美容集團」做去眼袋療程做瘦面。

袁海文批執法不力 對守法關門者不公

問及停業令下是否仍可營業，袁海文提供多條錄音，當中NuMe員工自稱該處是診所，可正常營業；DR REBORN職員說該並非美容院，「我哋係診所，所以醫生做係無問題」；健麗國際員工則要求客人先做檢測評估，待本月24日才有醫生做療程；尚至醫療員工稱該處是「整形外科診所」，故可提供有限度服務。

袁海文稱，第599F章列明美容院理應關閉，美容院稱為美容目的而對身體任何部分進行的化學、機械或發放能量的程序，包括非醫學目的而進行、涉及穿刺皮膚的美容程序。他認為4中心無視法規，部門執法不力，對守法關閉美容院不公，促請嚴正執法，並將有關資料交予食衛局。

食衛局：算否美容院視情况 衛署：4處非診療所

食衛局回覆，個別處所是否符合美容院定義，需因應具體服務內容及實際情况而定，若美容院處所內同時設有其他非美容服務業務（例如理髮、零售或教學），而進行這些業務的範圍與提供美容服務的範圍有清晰區隔，則可能不受規例影響。衛生署稱，該4個處所不是根據《診療所條例》註冊的診療所，會跟進有關美容中心懷疑違反第599F章的投訴。

3機構指有醫療牌 1稱正停業

NuMe發嚴正聲明稱，已根據《私營醫療機構條例》領有批准之日間醫療中心牌照，中心是醫療機構，並非美容院，亦從未獲批防疫抗疫基金的美容院資助計劃。香港醫思醫療集團稱上周四起暫停旗下DR REBORN美容業務，且多次主動向衛生署諮詢診所開業規則，知悉只作醫療業務的診所可正常營業，集團旗下所有診所由註冊醫生當值，提供有醫療需要的醫療服務。

尚至醫療稱領有醫療中心牌照，故可照常營業，現提供諮詢但不做美容療程。記者向健麗國際查詢，職員稱該處現停業，但提供網上諮詢。

明報記者

（疫情第四波）