轉檢疫酒店房價翻倍 君怡：橫跨「旺季」採平均價計

5酒店昨轉 1間延至下周

政府早前公布周五起有6間指定檢疫酒店提供服務，包括香港荃灣帝盛酒店、香港灣仔帝盛酒店、富豪東方酒店、君怡酒店、九龍酒店、奧華行旅‧香港仔，周四刪去奧華行旅‧香港仔。奧華行旅‧香港仔回覆，當政府問及可否提早昨起提供檢疫酒店營運模式，酒店原已同意，後來發現仍有部分長期住宿、非檢疫者留宿，故維持下周二起才成為指定檢疫酒店。

記者昨晨到位於尖沙嘴的君怡酒店，該酒店正門入口及停車場入口均有職員身穿防疫衣物駐守。美國抵港的張女士昨於君怡完成14日檢疫，房價共約6300元；而據政府「指定檢疫酒店」相關網頁上顯示，君怡酒店每房單人非套房每晚價是880元，14日檢疫房價共12,320元。

君怡酒店人力資源部經理伍佩儀解釋，較早訂房房價會較低，但指定檢疫酒店的房價在未來兩個月期間橫跨聖誕、元旦、農曆新年等旺季，酒店以此定出平均房價，而且此房價包每日三餐。伍又稱，至昨傍晚有兩三人辦理入住手續，現酒店入住率逾四成，但12月底預訂率不足兩成，昨起才開放網上訂房服務。

被要求3分鐘登記完 恐難達標

伍又說，旅客從專車抵達酒店後要自行取行李，由正門進入酒店和探熱，再經專門電梯到接待處登記，其間需以托盤將身分證明文件交給酒店職員，避免雙方有接觸，但當局要求在3分鐘內完成登記，難度很大，她擔心若同時有大量客人在場登記或查詢，就未必能達到要求。

政府將引《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下強制檢測公告刊憲，要求指定日期後到港的人須於到港後第19或20天接受2019冠狀病毒病核酸檢測，以及早識別輸入個案。

（疫情第四波）