2人旅社扮僱14人 圖騙抗疫基金 7間涉誇大僱員數 拘62人

涉利用親友資料 被捕者最細19歲

灣仔警區刑事總督察何兆東表示，騙徒涉嫌詐騙第二輪防疫抗疫基金下針對旅遊代理商及從業員的支援計劃。他說，警方發現有7間旅行社不尋常大幅增聘員工，遂展開「鼓浪行動」，最終拘捕30男32女，被捕人介乎19至62歲，包括學生、家庭主婦、廚師、建築工人、無業、退休人士等，有8人是旅行社董事。他說，7間公司涉嫌合共圖騙284萬元，最大一筆申請涉41萬元；7公司之間並無串連，不涉大規模詐騙，所有被捕人獲准保釋候查。

灣仔警區刑事調查隊第一隊（支援）督察盧偉德指出，有關抗疫基金計劃於4月接受申請，旅遊代理商註冊處會根據申請表格、員工人數表格、有關公司3月31日的員工人數、強積金供款、稅單等，決定是否批出津貼。警方調查的7間小型旅行社，根據周年報表及續牌申請，員工人數僅2至5人，申請表格卻填寫有11至20名員工，令警方懷疑他們虛報員工人數。

部分糧單日期 申補助後始簽發

盧說警方發現有人涉利用虛假文件，包括虛假僱傭合約、糧單、強積金單據，有糧單簽發日期更在申請補助後簽發。最誇張是有公司只有兩名員工，卻「報大數」至14人。盧說，有關「員工」根本不知道這些合約存在，有人甚至無聽過公司名、不曾參與工作、無收取或只收過小量薪金。

灣仔警區情報組高級督察鄧伊娜稱，有關公司董事涉利用家人、朋友等資料申請基金，而被招攬的親友是在知情下提供資料，惟大部分人不在有關公司工作，或只是自由工作者，但公司董事報稱他們是全職。何兆東指出，政府審批抗疫基金有嚴格把關，呼籲切勿因一時貪念騙取資助。

（疫情第四波）