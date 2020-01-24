涉製假單騙912萬口罩資助 5人被捕 同一公司分飾數公司誇大成本 一人為「香港人口罩」董事

警方昨展開行動拘捕3女2男，介乎28至51歲，全為涉案公司的董事，涉嫌在3月至11月期間，詐騙政府「本地口罩生產資助計劃」合共912萬，警方亦搜查有關公司及口罩製造工場，檢獲電腦、現金、文件等，並凍結40萬元銀行資金。

另外，據了解，警方懷疑案中被捕的41歲羅姓男為主腦，而羅是口罩公司「黃廠」的負責人。公開資料顯示，羅男為黃廠「Yellow Factory」商業登記上的「擁有人」。

警疑被捕「黃廠」負責人為主腦

政府3月份推出「本地口罩生產資助計劃」，接受本地口罩生產商申請，生產商需承諾每月最少生產200萬個口罩，以成本價售予政府，其餘只可作本地銷售。負責計劃的商務及經濟發展局回應稱，警方已有拘捕行動，不便評論案件詳情。據了解，涉案公司為香港人醫療用品有限公司，負責生產「香港人口罩」。公開資料顯示，香港人醫療用品有限公司其中一名朱姓女董事為被捕人之一。本報昨晚兩度致電該公司，但未有人接聽。

分飾供應商分銷商 製假送貨地址

警方毒品調查科財富調查組根據情報，發現一名男子戶口有大量可疑交易，經調查後發現他與其餘4名同黨，於3月份成立新的口罩生產公司，向政府申請本地口罩生產資助計劃，並另成立3間公司，分別扮演製作口罩機器供應商、口罩原材料供應商及口罩分銷商，透過製造假單據誇大成本，以高於成本價向政府提供口罩，並以虛假送貨單製造虛假本地口罩銷售假象，以符政府要求，企圖獲得更多資助。

供政府千萬口罩 或非在港生產

根據政府合約，該公司承諾每月生產300萬個口罩，政府每月會購買其中200萬個口罩，其餘則作本地銷售。政府共向該公司購買1000萬個口罩，並已支付首兩個月生產的共400萬個口罩合共912萬元，即每個口罩2.28元。據了解，政府確收到該批1000萬個口罩，警方正調查來源，不排除該批口罩並非相關公司在港生產。

「原料公司」無買貨紀錄

單據日子早於公司成立

警方調查發現，該4間公司的董事，實為同一公司僱主及員工。警方發現，所謂的「原材料公司」根本無購入原材料的紀錄，銀行紀錄亦無該公司與口罩生產公司交易的紀錄，但發現有「循環帳目」 （即「左手交右手」交易） 。警方又發現，所謂「口罩分銷商」部分單據及送貨單亦屬虛假，當中部分單據的日子，有關公司根本未成立，或未租用地方；部分送貨單據地址亦不完整。

「香港人口罩」網頁介紹，該公司「由一班來自各行各業包括出口業、零售業、退休人士、教師，甚至家庭主婦等愛香港人士組成」，目標是以「半個社企」模式運作，出售口罩之餘，希望日後可免費派發給社福機構及弱勢社群。至於「黃廠」，早前曾生產印有「FDNOL」（五大訴求缺一不可）字眼的口罩，上月被《大公報》及《文匯報》稱其涉違《國安法》後已停業。

（疫情第四波）