星3月已有檢疫酒店 何栢良:港抗疫慢三拍

何栢良昨在商台節目表示，美桃樓的62歲女子等候送檢疫期間死亡的事件，反映香港抗疫至今「慢三拍」，而個案中死者死後5日才確診，即「慢五拍」。

星3月已推追蹤行蹤手機App

他說，外界常將新加坡和香港做對比，當地人口較香港少一些，公務員人數也少過香港，但自從新加坡4月爆發外勞宿舍群組，當局在防疫上「急起直追」，做得好過香港，當地至今有5.8萬宗確診，只有29宗死亡。他說新加坡3月底已有指定檢疫酒店，澳門1月底已有，但香港討論了9個月，直到昨日才啟用指定酒店；新加坡4至7月解決了外勞宿舍大型爆發後，社區基本上已「歸零」，而香港疫情卻不斷「輪迴」；新加坡3月已推出追蹤行蹤的手機應用程式，至今約一半人口已安裝，追蹤到2.5萬名密切接觸者，而香港暫時未有聽聞「安心出行」成功協助找到密切接觸者。

何說，雖然新加坡早前曾「封城」一段較長時間，但當局有向國民致歉和解釋，相信當地人都支持政府，因為政府做得好。

何栢良又說，新加坡本月底將有首批疫苗送抵當地，預計開始接種疫苗的時間「一定早過香港」，而早前有調查顯示，新加坡有近七成民眾願意接種疫苗，香港沒有類似民調，他估計約有三分之一港人願接種。

（疫情第四波）