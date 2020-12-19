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柴灣景翠苑5戶6確診 3戶相識1戶源頭不明

【明報專訊】再有屋苑出現多個單位有居民感染新型冠狀病毒。柴灣景翠苑至昨日有5個單位共6人確診，當中3個單位的居民相識及曾有接觸，一個單位源頭不明，一個單位則屬早前的群組，5個單位不同樓層、不同坐向，衛生署會向大廈居民派樣本瓶驗病毒。

派樣本瓶 暫不強制驗

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，景翠苑至昨有5個單位共6人確診，當中3個單位的居民互相認識，曾聊天及探訪等，故列為同一群組；一個單位涉及早前爆疫的東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍群組；另一個單位屬源頭不明。衛生署會向該大廈的居民派樣本瓶，暫時不需強制檢測。

區議員：年收10多天花漏水投訴

東區區議員黎志強表示，景翠苑的喉管日久失修，他每年約收到10多宗居民投訴天花漏水，並有臭味，懷疑是污水渠漏水。他說居民暫時未見恐慌。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，景翠苑暫未見有垂直或橫向傳播，相信出現超級傳播的風險不高，但居民應防範未然，及早檢測。

揭公屋馬桶接糞渠位漏氣

喉管工會：失修增播毒風險

近日多個屋邨或屋苑出現爆發，懷疑與喉管有關。香港喉管從業員總會主席趙建強表示，年初青衣長康邨康美樓爆疫後，該會曾派義工到粉嶺祥華邨、大埔廣福邨及鴨脷洲利東邨共100多個單位檢查喉管，發現約七成出現馬桶後方連接糞渠的接駁位漏氣，導致臭味入屋，有傳播病毒風險。他說，馬桶接駁位配件壽命通常約8至10年，除非廁所漏水，否則一般人很少會更換該配件，導致配件老化而出現漏氣問題，亦可能是安裝時工人手工不好導致漏氣。

趙建強說，不少舊屋邨居民都有換過馬桶，切斷了馬桶氣喉，但據其早前觀察，大部分單位的氣喉雖然切斷了，但封得不錯、沒有漏氣。他不認為早前要撤離的彩雲邨明麗樓是地台去水位有病毒倒灌入室內，因為按該大廈的設計，冲涼的水會流入地台，地台去水位應有水封保護，理論上可阻隔病毒。

（疫情第四波）

相關字詞﹕香港喉管從業員總會 屋邨爆發 喉管播毒 疫情第四波 新型冠狀病毒

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