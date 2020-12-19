醫護家族逾10人生日會 3人初確 任職3公院

涉九龍醫院東華大埔那打素

九龍醫院一名延續護理病房男護士周四晚初步確診，其兄和嫂分別為大埔那打素醫院的內科醫生和東華醫院內視鏡中心護士，同於周五初步確診，他們還有一些家人初步確診。3人於12月13日曾與逾10名家人出席過生日聚會，醫管局表示3人無接觸確診病人，相信在聚會互相感染，相關醫院亦無病人受影響。

九龍醫院男護士的太太同是九龍醫院護士，被列作密切接觸者，初步檢測陰性。東華醫院亦有一名護士，曾經與初步確診的女護士一同用膳，被列為密切接觸者；大埔那打素醫院有4名其他接觸者需醫學監察；九龍醫院17名員工檢測陰性。

庾慧玲籲醫護做好榜樣

醫管局總行政經理庾慧玲昨再提醒醫護減少聚會，「希望醫護做好榜樣」，又指若感染風險較其他人高，可傳染同事和病人。

另外，聖德肋撒醫院一名產房健康服務員於12月16日確診，該職員住彩雲邨明麗樓，並有同住家人早前確診，職員於12月10日起放假。該院已即時與衛生防護中心跟進，獲通知此個案屬社區感染，非院內感染。為審慎起見，院方已為婦產科部門98名員工測試，全部陰性。

另外，明愛醫院一名71歲男病人12月17日因高血糖頭暈跌倒入院，肺部X光檢查結果正常，獲安排入住內科及老人科病房，其後被驗出對病毒呈陽性，送轉隔離病房，曾同病格的8名病人和1名護士因無適合的保護衣，列作密切接觸者需檢疫。

昨增兩離世 累計129

昨再增兩名確診者離世，累計129名新冠死者。昨新增死者包括居於柴灣邨灣映樓、有長期病患的84歲男病人，他於12月13日病發，15日因咳嗽及肺炎症狀入院並確診，及後轉入深切治療部，病情持續惡化，於17日晚上9時34分離世。另一名屬歌舞群組、明愛醫院85歲男病人於11月29日因確診入住隔離病房，情况持續惡化，7日轉到深切治療部，延至昨早10時27分離世。

（疫情第四波）