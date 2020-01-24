李偲嫣夫3日未送檢疫 議員轟慢板 區議員稱有人等7日 衛署：日送400人倍升

伊院六旬男確診者逃走

伊利沙伯醫院昨晚公布，一名63歲男確診者昨午約5時被職員發現試圖離開，職員追出後，他已從樓梯逃去，院方報警。據了解，病人所住單人房是病房中最近門口。據《預防及控制疾病規例》，在醫院隔離中逃走者可被員工截停及扣留，任何人不得妨礙員工行使權力，違者可被罰款5000元及監禁兩個月。

本港昨日增70宗確診，64宗本地個案中，25宗源頭不明，累計7969宗確診和一宗疑似個案；昨另有逾70宗初步確診。

梁美芬：救命不能拖

何栢良促交代送檢疫安排

雖然確診數字沒再急升，但仍有不少密切接觸者要等候檢疫。經民聯立法會議員梁美芬昨引述李偲嫣丈夫謝鋮浚稱，謝與李均曾發燒，兩人求醫後交樣本回政府診所，至昨仍未有報告，已逾一周，謝自行服藥後退燒，在家隔離。梁美芬對政府辦事效率表示強烈不滿，指很多人連首次檢測都未做，要求政府即時處理，「救命不能拖……他們作為有機會染疫的人，分分鐘都是一條命」，認為爆疫已一年仍是這種情况絕不可接受，要求「抗疫不能放慢板」。

油尖旺區議會副主席余德寶亦接獲街坊通知，有公司出現確診要檢疫60人，當中有人等了四五天，其間開始咳、無味覺和嗅覺，一人至第7日仍未被接走檢疫，如被「遺忘」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台節目形容，在家等送檢疫期間倒斃的62歲女子死得「不明不白」，促政府公開交代送檢疫安排詳情，「什麼政策部門、做過什麼，應將基本資料給市民一個交代」。

被追問送檢疫詳情 張竹君：不清楚

張竹君稱，送檢疫牽涉人手調配和各方面配合，如與病人約時間、有寵物又要另外安排等，相關同事已緊急應對。被多番問及負責檢疫的部門、人手、流程、食衛局知否其人手不足情况等，她稱自己負責流行病學調查和接觸追蹤，不清楚檢疫詳情，每發現個案都盡快安排檢疫。昨早有1596個檢疫單位可用，被問為何仍要等，她稱無補充。

衛署：過去兩周撤5幢樓 人手近用盡

衛生署昨晚發新聞稿稱，一般署方每日可安排最多200名密切接觸者到檢疫中心，自第4波疫情已增人手，個別日子送逾400人檢疫，過去兩周處理5幢樓宇的居民撤離，需動員絕大部分負責處理檢疫的人員到場協調，部分密切接觸者未能迅速安排檢疫。署方截稿前無回覆本報就等候人數和等候時間的查詢。

特首林鄭月娥昨在facebook稱，聽到社會意見，會切實改善，例如縮短緊密接觸者等候入住檢疫中心的時間。

稱送檢疫應1日內 梁子超倡增聘

呼吸系統專科醫生梁子超認為，檢疫者等候送入檢疫中心的時間應縮短至1日內，以減播毒風險。他說，衛生署現時大部分人手都在追蹤個案，需招聘大量人手聯絡、送院等，認為現失業率高，政府可在坊間招聘人手，或安排其他部門的公務員協助打電話聯絡檢疫者、做問卷及運送等。

明報記者

（疫情第四波）

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