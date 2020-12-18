法改會倡修例 准按仲裁結果收費

目前香港律師不得在仲裁案件中按結果收費，但在一些司法管轄區，律師可向仲裁案件當事人提供彈性收費架構。小組委員會聯合主席張清明表示，對按結果收費的需求持續增加，為維持香港國際仲裁服務中心的競爭力，建議修例。

諮詢文件中指出，撤銷規定後，該收費架構包括3種協議：按條件收費、按損害賠償收費，以及混合式按損害賠償收費，即「不成功不收費」、「不成功低收費」的安排。

小組委員會建議為3種收費架構設定上限。參考其他熱門仲裁地，按條件收費協議上限最高為100%；而按損害賠償收費協議，英格蘭及威爾斯正由上限50%調整至40%，其他司法管轄區如中國則為30%，故供諮詢的上限範圍為30%至50%之間。小組委員會邀請公眾就收費比例上限、收費協議模式、對客戶的保障措施等提供意見。

委員：商業客知權利 瓜分賠償問題不大

對於按訴訟結果收費是否鼓勵「瓜分賠償」，小組委員會成員盧君政說，「瓜分賠償」問題源於個人索償者不清楚權利、義務下受中介或不誠實律師誤導，令其權益被剝削；而仲裁案件多數是商業客戶，如客戶知悉其權利與義務，並有適當保障，問題不大。