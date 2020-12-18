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獨留家女嬰窒息亡 父囚4年10月

【明報專訊】40歲無業漢兩年前因不滿20歲妻子突然離家，獨留3個月大女兒在家37小時以「嚇吓」對方。妻子回家時女兒已因窒息死亡。陪審團早前裁定女嬰父親謀殺罪不成立，但嚴重疏忽誤殺罪成，案件昨在高等法院判刑。法官形容本案屬家庭悲劇，批評被告行為愚蠢和不負責任，法庭需向家長發出清晰信息，判處被告監禁4年10個月。

求情稱倘妻子歸家 女嬰不會死

辯方求情時表示，被告張應輝（現年42歲）當時誤以為妻子翌日將回家照顧女兒張嘉雯（終年3個月），假如情况如他所願發生，相信女嬰不會死亡，被告亦對事件深感後悔，案件未開審前已願意承認誤殺罪，惟不被控方接受。

辯方形容，被告為人不暴力，亦不易怒和卑鄙，今次的行為與其性格不符，每個人亦值得擁有一次機會，籲法庭考慮讓一直還押的被告即時獲釋，與家人共度聖誕。

官批被告年已40 行為愚蠢

法官杜麗冰表示，本案屬家庭悲劇，相信被告疼愛女兒，惟其妻子年紀輕，更不幸地患上輕微產後抑鬱症，需不時離家放鬆，接受被告有悔意，當日的行為亦與其性格不符，形容無論法庭的判刑如何，女兒死亡一事將伴隨被告一生。

杜官批評，被告將毫無防衛能力的女嬰獨留家中，行為愚蠢和不負責任，形容他當時已經40歲，理應知道有關行為會引致嚴重後果。杜官又稱，法庭有需要向育有年幼子女的家長發出信息，他們有責任照顧子女，不應將子女獨留家中，遂將量刑起點定為7年，但考慮到被告開審前已承認誤殺罪，最終判被告入獄4年10個月。

案情指，女嬰生母於2018年8月22日由內地返回香港寓所，發現女兒死亡，身上被枕頭及1張被子蓋住。法醫指女嬰的死因是窒息，其他因素包括脫水和飢餓。

【案件編號：HCCC253/19】

相關字詞﹕父親 高等法院 誤殺罪 殺嬰 產後抑鬱症

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