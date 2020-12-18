中大測試：鯇魚高致敏食物 95%過敏者有反應

中大兒科學系於2018年向166名魚類過敏者測試血液，發現以鯇魚測試的靈敏度達95.2%，即測出158人患魚類過敏，鱈魚、三文魚只測出七成半過敏者。

有見及此，研究團隊就鯇魚過敏進行兩項研究，結果發表於《Journal of Allergy and Clinical Immunology：In Practice》及《Pediatric Allergy and Immunology》。其中一項研究為28名魚類過敏者作「雙盲口服激發測試」，參與者於3天內分別吃有鯇魚、三文魚及豬肉成分的肉餅，結果20人有過敏反應，其中14人只對鯇魚過敏，5人同時對鯇魚及三文魚過敏。以鯇魚測試的靈敏度為100%，即可找出所有對鯇魚過敏者，但三文魚測試靈敏度只有約七成。

以往研究少做淡水魚 結果助訂飲食指引

上述研究顯示，鯇魚屬高致敏性魚類，部分過敏患者可吃較低致敏性魚類。中大兒科學系臨牀講師梁詩彥說，魚類過敏測試方法如特異性IgE血液測試，多測試三文魚及鱈魚，較少提供本港常吃的淡水魚，此研究極具臨牀意義。

兒科學系教授梁廷勳建議，在過敏測試加入鯇魚等淡水魚，助過敏者找出致敏魚，及可食用魚，醫生可更全面提供飲食指引，避免過度戒口。

該系另一項研究將鯇魚肉的蛋白質分離，發現新致敏原小清蛋白（Cten i 1），並在2019年底納入世衛致敏原數據庫。

中大兒科學系博士後研究員梁逸軒說，鯇魚的特異性IgE水平高，容易產生較高致敏反應，有望提高過敏測試準確度，而小清蛋白適合做分子解析診斷法，預測過敏徵狀及嚴重性。他提醒，魚類過敏輕則喉嚨不適，重則過敏性休克，市民切勿亂做過敏測試。

梁詩彥說，若家長想測試孩子是否魚類過敏，可將少量魚肉觸碰孩子嘴角，若沒現紅腫及不適，可試食小量魚肉，並每次只能進食一種可能致敏食品，以免受其他因素影響。