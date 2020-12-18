手遊市場增幅最大 今年全球收入5000億

【明報專訊】遊戲研究機構Newzoo於11月發布《全球遊戲市場報告》，發現2020年手機遊戲市場增長15.8%，於所有遊戲類型中最高，創造636億美元（約5000億港元）收入，其中亞太地區是增長最快市場之一。本地有初創企業花兩年時間，開發可連接玩家、遊戲開發商及品牌的網上遊戲獎賞平台REES，玩家以手機應用程式登入遊戲，可賺取「方塊」到實體店換領商品獎賞。平台推出兩個月，吸引數千名來自本地、東南亞、日本等地區的玩家加入。
本地初創推手遊平台 打機贏獎品
開發REES的數碼港社群初創公司Innotainment Group聯合創始人鄺淑君表示，平台冀營造數碼電競遊樂場的氣氛：玩家登入平台後可選擇遊戲，平台按玩家表現賺取「方塊」，換取實體禮品。不少手遊玩家會到連鎖快餐店三五成群打機，平台已與一間本地連鎖快餐店合作，玩家可以方塊換取食品。鄺淑君說，合作的快餐店於試行期間表示，確有玩家換購食品，並偕同朋友一同到店，認為平台有助帶動消費。鄺說，平台現與內地科網公司網易合作，已有5至6個遊戲，目標增至50個，期望一年內吸納10萬名活躍玩家。
不過，鄺淑君表示，平台原於7月推出，當時計劃與連鎖快餐店合作宣傳，其後受防疫措施影響，食肆限制人數，被迫轉為全網上模式，並推遲3個月至10月推出，現計劃加強推廣。鄺表示，早前獲數碼港資助起動資金，但現時要加快發展則需更多資金，正接洽投資者冀獲注資。